Ogni giorno, aprendo la posta elettronica, siamo invasi da tantissime email, alcune delle quali sono delle vere e proprie truffe. Spesso, infatti, capita di ricevere dei tentativi di phishing con i quali degli hacker cercano di sottrarre dati sensibili, password, PIN e così via.

In pratica questi truffatori, fingendosi degli Enti affidabili, inviano degli avvisi alle vittime chiedendo il pagamento di sanzioni, multe o altro, anche con toni allarmistici. In passato abbiamo raccontato un caso simile in cui gli hacker, fingendosi dei funzionari di Poste Italiane, allertavano gli utenti di un eventuale tentativo di frode. Le truffe che si stanno diffondendo ultimamente, però, sono molto più ingannevoli e difficili da smascherare. Nelle prossime righe vedremo di cosa si tratta e cosa bisognerebbe fare per smascherarle senza perdere soldi.

Riconoscere ed evitare queste truffe via email e salvare il conto corrente

Nelle ultime settimane diverse persone stanno segnalando sui social network l’arrivo di alcune presunte comunicazioni da parte dell’INPS. Il testo di queste email, in breve, informa le vittime di avere tutti i requisiti per poter recuperare ben 715 euro sulle tasse e sui contributi versati nel 2021. Tuttavia, prosegue l’avviso, risulterebbe impossibile per l’INPS inviare il bonifico perché i dati bancari in loro possesso sono errati o incompleti.

A questo punto il link posizionato alla fine dell’email rimanda ad una pagina (simile al sito dell’INPS) contenente un form da compilare. Qui sono richiesti tutti i dati bancari che consentirebbero quindi di “sbloccare” la pratica per ricevere il bonifico.

Ovviamente, nella realtà, questi dati sono ricevuti direttamente dai truffatori stessi che, utilizzandoli, hanno la possibilità di svuotare il conto bancario. Oppure, in alternativa, essi potrebbero vendere questi dati ad altri truffatori.

Non solo INPS

Oltre alle finte comunicazioni da parte dell’INPS, diversi utenti stanno ricevendo anche false email da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ricevute dall’indirizzo di posta elettronica ricevuta_pagaonline[@]agenziar iscossione.gov.it, al loro interno sono comunicate alcune informazioni riguardo la ricevuta di un pagamento e il numero della transazione. Seguendo lo stesso schema, anche qui viene richiesta la conferma di alcuni dati per visualizzare i documenti e scaricare gli allegati. Inutile spiegare che anche questo è un tentativo di phishing e che andrebbe direttamente cestinato. Quindi, ecco come riconoscere ed evitare queste truffe via email che stanno girando nella posta elettronica di tantissimi italiani.

Nel caso in cui dovessimo ricevere queste comunicazioni, ricordiamo che è importante non cliccare mai sui link o scaricare gli allegati. L’unica arma a nostra disposizione è quella di utilizzare il buonsenso e stare sempre molto attenti prima di effettuare qualsiasi operazione.

