Mai più sudore, odori sgradevoli e ascelle che puzzano con questi 3 metodi naturali ed economici alternativi al classico deodorante per risolvere il fastidioso problema

Il caldo, inevitabilmente, sta aumentando e con lui anche il sudore. Ci basta andare al lavoro al mattino, prendendo un mezzo pubblico, per essere travolti dagli odori più sgradevoli di sudore. E anche noi stiamo bene attenti a non presentarci, davanti agli altri, con profumi non propriamente piacevoli.

Mai più sudore, odori sgradevoli e ascelle che puzzano! Cosa fare? Non è solo una questione di igiene. A volte, infatti, nonostante ci dedichiamo alla cura del nostro corpo, potrebbe capitare di emanare ugualmente cattivo odore. Magari, a partire dai piedi, come abbiamo visto grazie a ProiezionidiBorsa.

Se non amiamo spruzzarci il deodorante potremmo pensare a queste valide alternative

A volte, però, potrebbe dipendere da una particolare patologia, come, ad esempio, nel caso dell’ombelico che puzza di formaggio. Insomma, indipendentemente dalla causa, ciò che conta è non far brutta figura con chi ci sta attorno.

Lavare le ascelle è una cosa che dovremmo fare abitualmente, appena alzati. Il consiglio è quello di passarle prima con acqua abbondante e poi di lavarle con un sapone profumato. Importante è asciugarle bene, per non lasciare quella parte di umidità che potrebbe poi provocare l’odore sgradevole. Per profumare le ascelle non solo il classico deodorante, però. Anche sui peli, in molti preferiscono tagliarseli perché ritenuti responsabili del cattivo profumo.

In ogni caso, una volta fatto il lavaggio mattutino (e non solo), di solito spruzziamo un deodorante. Solo che non tutti amano questa soluzione, magari a causa di una dermatite allergica. Con arrossamento della cute e fastidioso prurito. Per fortuna, anche in natura si possono trovare delle valide alternative al classico spray, che potrebbero fare al caso nostro. Permettendoci di uscire tranquillamente di casa, senza lasciare scie di odore sgradevole.

Mai più sudore, odori sgradevoli e ascelle che puzzano con questi 3 metodi naturali ed economici alternativi al classico deodorante per risolvere il fastidioso problema

Ad esempio, una prima alternativa è costituita dal classico bicarbonato che, come abbiamo imparato, ha vari utilizzi in casa. In questo caso, passiamo una goccia di olio idratante jojoba. Poi, dovremmo mischiare 2-3 grammi di bicarbonato con 2-3 gocce di acqua. Applichiamo il composto sotto le ascelle e avremo un primo deodorante naturale che impedirà alle ascelle di puzzare.

Se siamo persone che, di base, sudano molto, ci basterà utilizzare del timo o del rosmarino. Dopo che ci siamo lavati le ascelle, in pratica, dovremo strofinarli sotto per prevenire il troppo sudore.

La terza soluzione è data dalla pietra di allume (conosciuto anche come allume di potassio o allume di rocca). Non solo è un deodorante naturale, ma ha anche proprietà antibatteriche.

Approfondimento

Ascelle che puzzano e orecchie sporche, così come lingua maleodorante anche dopo lavate potrebbero dipendere da questi errori comuni che facciamo e che potremmo risolvere anche con questi rimedi