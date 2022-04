Se ci puzzano sempre i piedi anche dopo lavati e proviamo imbarazzo possiamo eliminare il cattivo odore di formaggio scaduto con questi 3 rimedi ed un consiglio utile

Ci teniamo al nostro aspetto, all’igiene. E non solo per via della pandemia che ha aumentato il nostro livello di attenzione contro il virus. Ognuno di noi ci tiene ad essere apprezzato ed ammirato anche per l’aspetto fisico e non certo denigrato per i difetti.

Quando poi siamo in coppia, ci teniamo a fare bella figura, soprattutto, con il partner. Magari, stiamo uscendo, da poco, con uno spasimante e organizziamo un fine settimana romantico nella città dell’amore. Tutto sembra filare al meglio, ma quando è il momento di arrivare al dunque e ci togliamo le scarpe, arriva il dramma.

Il problema non si vince solo lavandoli di continuo

I nostri piedi puzzano e facciamo la figura di quelli che non se li lavano. Eppure, non è così. Siamo logicamente attenti alla nostra igiene, a maggior ragione per una cosa così evidente. Però, non sempre la buona volontà viene premiata. Certo, a meno che non stessimo uscendo con un amante del feticismo, il nostro weekend rischierebbe di essere un caso isolato.

Se ci puzzano sempre i piedi anche dopo lavati che imbarazzo, insomma. Però, non disperiamo perché potremmo risolvere con 3 semplici rimedi e 1 consiglio che è prezioso.

Un primo rimedio è quello del borotalco, elemento versatile per molti usi come abbiamo visto con ProiezionidiBorsa. Esattamente come si fa con i neonati. Non dovremo fare altro che cospargere con un velo di talco profumato i nostri piedi. Questo perché il talco assorbe l’umidità e il sudore, contrastando i batteri.

Anche le calze sono importanti per vincere il problema della sudorazione dei piedi. Non ci facciamo caso o, magari, non diamo troppa importanza, ma se abbiamo il problema di piedi maleodoranti, dovremmo farlo. Ovvero, dovremmo cambiarle più volte al giorno. Quelle in cotone, ad esempio, assorbono il sudore, ma non fanno respirare il piede. E quelle in nylon, magari seducenti, fanno sudare di più.

Un terzo rimedio è lo zinco. Molti prodotti, infatti, contengono ossido di zinco che è utile contro la proliferazione dei batteri. Prevenendone l’odore.

Infine, un prezioso consiglio. Ci laviamo i piedi, magari con attenzione. Dovremmo, però, chiederci, come li asciughiamo? Spesso, trascuriamo, infatti, di asciugarli con attenzione tra le dita, lasciandole umide. Basterebbe, invece, tamponare con attenzione al loro interno, con del cotone imbevuto di alcol.

