In questo periodo possiamo finalmente andare a coricarci al sole, per abbronzarci e rilassarci dopo un anno che è stato difficile per tutti. Tuttavia ricordiamoci di non sottovalutare l’importanza dei lati negativi legati a questa stagione.

Uno dei problemi più comuni di questo periodo è il sentirsi continuamente stanchi ed affaticati. Questo può rendere difficile svolgere i compiti di tutti i giorni, e quindi è bene trovare qualche maniera per evitare la spossatezza.

Oggi vediamo una serie di precauzioni importanti che possiamo prendere per minimizzare i rischi. Mai più stanchezza estiva grazie a questi accorgimenti semplici e geniali.

Le cause

La stanchezza estiva è dovuta principalmente alla sudorazione e all’umidità, che ci privano di idratazione e sali minerali. Tuttavia non sottovalutiamo le altre cause, come la mancanza di sonno, errori di alimentazione, e attività fisica errata. Esistono poi dei fattori psicologici, come i sintomi ansiosi e depressivi, che tendono a causare spossatezza.

Queste cause si sommano a quelle tipiche dell’estate e possono dare forti problemi se non le teniamo sotto controllo.

Iniziamo tenendo sotto controllo la nostra attività fisica. Può sembrare strano, ma fare attività può combattere i sintomi della spossatezza, eliminando le tossine e regalandoci una botta di energia. Ovviamente non facciamo attività troppo pesante se non siamo abituati, e ovviamente evitiamo le ore più calde.

Allo stesso tempo cerchiamo di evitare lo stress. Come abbiamo detto i fattori psicologici possono avere un ruolo rilevante. Per questo l’estate è il momento migliore per prenderci qualche mezza giornata libera e andare, ad esempio, a fare il bagno al mare.

È anche importante tenere sotto controllo la dieta. In questo articolo indichiamo quali sono i cibi migliori per questa stagione calda.

Non esitiamo poi a chiedere aiuto al medico, che potrebbe prescriverci integratori alimentari allo zinco, magnesio, potassio, o vitamine. Non creiamo però una soluzione fai da te, ma rivolgiamoci a chi ne sa più di noi. Inoltre controlliamo sempre le linee guida del governo su come proteggersi dal caldo.