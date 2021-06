Andare in motocicletta è una passione, uno stile di vita unico ed emozionante. Compiere un viaggio in moto è certamente faticoso ma è anche davvero molto divertente ed è un tipo di esperienza da provare almeno una volta nella vita. Esistono moltissimi tragitti in tutto il mondo consigliati e davvero spettacolari per chi ama le due ruote. La Route 66 americana, che collega la costa est con la costa ovest degli USA, è certamente la più famosa, ma non è l’unica. Anche l’Italia sa regalare paesaggi magici e curve mozzafiato.

Ecco i migliori itinerari italiani per viaggiare su due ruote

Dolomiti

La bellezza di questo posto la dice lunga. Meta ambita da molti motociclisti è la strada che passa tra la Val Gardena fino a Cortina d’Ampezzo. Il percorso risulta essere in alcuni punti stretto ed è caratterizzato da molti tornanti. Attraverso esso si raggiunge la quota di 2.491 metri di altitudine e la durata dell’itinerario è di circa quattro giorni.

La via del sale

Questa suggestiva strada collega la Camporosso, sito in Liguria, a Limone Piemonte. Per percorrerlo è necessario sconfinare in alcuni punti in Francia. Esso segue le strade che una volta venivano percorse dai mercanti di sale, da qui il nome infatti. Tragitto molto piacevole e fattibile per tutte le categorie di motociclette. Attenzione però poiché in alcuni punti non è presente il guardrail. Il percorso dura circa due giorni.

Riviera di Levante

Viaggio di circa due giorni, adatto ad ogni motocicletta, che va da Deiva Marina a La Spezia. Panorami stupendi e strada percorribile tutto l’anno.

Salento

Il viaggio dura circa tre giorni ed attraversa l’Italia passando dal mar Adriatico allo Ionio. Un viaggio perfetto per chi ama le località marittime.

Madonie

All’interno della Sicilia si trova il circuito delle Madonie. Partendo da Floriopoli, l’itinerario dura circa due giorni, ma è necessario fare particolare attenzione alla segnaletica stradale. Questo è dovuto alla presenza di numerosissime svolte che fornisce la strada, dunque diventa facile sbagliarsi e imboccarne una differente sbagliando rotta.

Sardegna

Un viaggio unico, della durata di circa cinque giorni, che porterà dalla Costa Smeralda al sud dell’isola. Tra paesaggi incantevoli e spiagge da sogno, è un percorso molto consigliato che sbocca su un parco naturale favoloso dove però non è ovviamente possibile accedere in motocicletta.

Ecco, questi erano i migliori itinerari italiani per viaggiare su due ruote. Ovviamente l’Italia è ricca di meravigliosi colli, strade piene di curve e ponti da superare in sella ad una moto.