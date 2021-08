Moltissimi italiani hanno soldi fermi sul conto corrente. Per loro il problema sarà come investire questo risparmio, perché, come ormai è noto a tutti, sul conto non rende nulla. Per questo motivo i nostri Esperti suggeriscono la scelta migliore tra tutte quelle possibili. Il risultato stupirà ma quest’investimento a 6 anni rende più di tutti ed è sicurissimo.

Le soluzioni migliori cambiano in considerazione dell’orizzonte temporale, ovvero per quanto a lungo si vuole lasciare investiti i soldi. Per un investimento di medio periodo, cioè di qualche anno, qual è la soluzione che rende di più? La scelta migliore ha il vantaggio di poter essere adattata ad ogni cifra da 1.000 fino a 100.000 euro.

Stupirà ma quest’investimento a 6 anni rende più di tutti ed è sicurissimo

Supponiamo che una persona abbia accumulato una certa cifra sul conto corrente e non voglia più tenerla infruttuosamente ferma. Ipotizziamo 17.000 euro, che è la cifra media detenuta sui conti correnti dalle famiglie italiane, secondo dati dell’ABI. Ma la soluzione prospettata dai nostri Esperti nelle righe successive vale anche per importi minori o maggiori.

Immaginiamo anche che il risparmiatore voglia investire questo importo per un periodo di circa 6 anni perché non prevede di utilizzare quei soldi prima. Naturalmente il suo desiderio è di investire il denaro in una soluzione sicura e che dia un rendimento certo. Questa scelta esclude l’opzione dei mercati azionari.

Con un orizzonte di qualche mese abbiamo visto in un precedente articolo quale sia l’investimento migliore. Ma per un periodo di 6 anni cosa fare? Per un rendimento sicuro e garantito, gli strumenti a cui si può ricorrere sono 3: titoli di Stato, Buoni fruttiferi postali e conti di deposito. Nel breve periodo i titoli di Stato hanno rendimenti negativi, quindi sono da scartare, ma su un orizzonte di 6 anni tornano in gioco. Al momento dell’analisi il BTP con scadenza nell’agosto del 2027 (Isin IT0005274805), rende appena lo 0,04% netto all’anno. Chi oggi investe 17.000 euro in questo BTP otterrà a scadenza tra 6 anni, un rendimento totale netto dello 0,2%. Il risultato non è eccezionale.

Forse con i Buoni postali si può ottenere di più. Le Poste Italiane offrono diversi tipi di Buoni postali e per un investimento a 6 anni il Buono 3×4 è il più conveniente. Alla fine dei 6 anni si può disinvestire la cifra impiegata, senza penali. Chi investisse in questo Buono, dopo 6 anni otterrà un rendimento annuo dello 0,2%, pari a circa 180 euro totali.

Questa è la soluzione in assoluto più conveniente

L’alternativa più conveniente per un investimento a 6 anni sono i conti di deposito. Il problema è che non esistono attualmente offerte sul mercato per un periodo così lungo, l’offerta massima è a 5 anni, 60 mesi. Ma c’è la soluzione, si può decidere d’investire a 5 anni e poi, alla scadenza, reinvestire per un altro anno, o per un periodo più lungo. Con l’offerta migliore oggi sul mercato, chi investisse 17.000 euro, tra 5 anni guadagnerà 1.132 euro netti, un rendimento 6 volte maggiore di quello dei Buoni postali.

Potrà sorprendere sapere che si può investire in conti di deposito per un periodo così lungo ed avere un rendimento certo e garantito. Molti pensano che siano strumenti efficaci per investimenti di pochi mesi, al massimo 2 anni. Ma i conti di depositi rimangono attualmente imbattibili anche su un orizzonte temporale ampio, come 5 o 6 anni. Per la scelta, ecco il migliore conto di deposito in assoluto per fare fruttare i soldi ottenere un rendimento sicuro e averli sempre immediatamente disponibili.

Approfondimento

Ecco perché proprio adesso è il momento perfetto per impiegare i soldi in questo modo invece che tenerli in perdita su un conto corrente.