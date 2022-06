È arrivata la tanto temuta prova costume. Purtroppo, la società ci ha inculcato l’idea che esista solo un corpo adatto a superare questa prova: quello senza imperfezioni. Peccato che un corpo così non esista. Sarebbe bello immaginarsi un mondo in cui poter indossare il costume in spiaggia, senza preoccuparsi di giudizi e risatine sul nostro aspetto. Pensiamo alla cellulite. È una condizione che accomuna la maggior parte delle donne ed è qualcosa di assolutamente naturale. Eppure, cresciamo con l’idea che sia qualcosa di cui vergognarci, qualcosa da nascondere. E siamo puntualmente alla ricerca di rimedi naturali per eliminare ritenzione idrica e buccia d’arancia su cosce e glutei.

I rimedi naturali

Le abbiamo provate tutte: tisane drenanti al finocchio, allo zenzero o alla vite rossa, bottiglioni di acqua per contrastare la ritenzione di liquidi, creme e oli essenziali di cassia o origano. Per non parlare dei soldi spesi in costosi trattamenti cosmetici e fanghi che promettevano risultati in pochissimo tempo. Correggere l’alimentazione, ridurre il sale, applicare creme e impacchi naturali sono sicuramente delle ottime pratiche da seguire, associate allo sport. Ma c’è un oggetto che darà una svolta decisiva a questa problematica estetica, che tanto ci affligge.

I rimedi naturali per la cellulite su glutei e cosce sono ottimi, ma questo oggetto portentoso ci lascerà a bocca aperta

Prima di correre dall’estetista a fare chissà qualche trattamento rimodellante, che prosciugherà il nostro conto in tempo zero, dovremmo provare questo oggetto portentoso, tascabile ed economico: la coppetta anticellulite. Si tratta di una cupola in silicone, che massaggiata sulla pelle, aiuta a rimuovere gli accumuli di grasso e a ripristinare la corretta circolazione dei vasi linfatici e che aiuta ad attenuare l’inestetismo della cellulite. È molto facile da usare: sarà opportuno applicare dell’abbondante olio per massaggi o idratante ed effettuare movimenti dal basso verso l’alto su tutte le gambe e proseguire con movimenti circolari sui glutei. L’olio è fondamentale per far scorrere facilmente la coppetta sulla pelle. Saremo noi a regolare la pressione. Si consiglia di cominciare con poca pressione per evitare la comparsa di rossori e lividi (da evitare se si soffre di vene varicosa o capillari fragili).

Costi, vantaggi e risultati

Sul mercato le troviamo a partire da 9 euro e in poche settimane di trattamento potremmo toccare con mano i risultati: utilizzandola 3 volte a settimana, per 5 minuti al giorno, la pelle risulterà più compatta e soda e la cellulite sarà visibilmente ridotta di un buon 35%. I rimedi naturali per la cellulite su glutei, fianchi e gambe possono senz’altro aiutare, come le tisane drenanti contro la ritenzione idrica, ma questo oggetto portentoso, se associato a un’alimentazione bilanciata, all’assunzione di 2 litri di acqua al giorno e ad una costante attività fisica, ci aiuterà ad arrivare in spiaggia col sorriso e a sentirci più a nostro agio con noi stesse. Per cambiare la società ci vuole tempo, ma per volersi bene, bastano 5 minuti al giorno.

