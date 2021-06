Questo alimento tanto amato ha una doppia capacità per la nostra salute. La natura non fa che sorprenderci continuamente, e da oggi mai più sacrifici perché basta quest’unico ed eccezionale alimento per abbassare la glicemia nel sangue e controllare la pressione alta.

Il cioccolato per la pressione alta

Sembrerà incredibile ma il cioccolato aiuta a controllare la pressione alta. Non di certo il cioccolato al latte che è particolarmente ricco di zucchero. Questo non solo fa alzare la pressione ma anche il tasso glicemico nel sangue schizza verso l’alto quando se ne mangia una certa quantità.

Un gruppo di scienziati australiani ha scoperto il meccanismo che permette al cioccolato fondente di abbassare la pressione alta. In pratica crea un processo che rilassa le arterie abbassando la pressione. Per approfondire basta leggere il seguente articolo, dove si consiglia il cacao amaro a partire del 70%.

Mai più sacrifici perché basta quest’unico ed eccezionale alimento per abbassare la glicemia nel sangue e controllare la pressione alta

Il cioccolato amaro oltre ad avere un effetto ipotensivo è anche utile ad abbassare la glicemia. Una moderata assunzione di cioccolato amaro ad alto tenore di cacao, velocizza i processi digestivi.

Oltre a ciò il cioccolato fondente è ricco di elementi fondamentali per l’organismo fra cui emerge il magnesio. Questo svolge un ruolo importante per il controllo dell’insulina e del glucosio, risultando così utile per chi soffre di glicemia.

L’assunzione di una piccola quantità di cioccolato fondente al giorno aiuta sia per il controllo della pressione alta e sia per la glicemia.

Il fondente alla cannella

Chi vuole tenere a bada la glicemia, non può fare a meno di un pezzetto di cioccolato fondente alla cannella. Come già spiegato in questo articolo, la cannella oltre ad avere una funzione antiacida, aiuta a modulare l’assunzione dello zucchero nell’organismo. Il suo infuso è consigliato per chi desidera avere sotto controllo lo zucchero nel sangue.

La cannella abbinata al cioccolato amaro, ne potenzia l’effetto. Non a caso le nostre nonne l’aggiungevano nelle preparazioni casalinghe di dolci e manicaretti. Cioccolato amaro e cannella insieme, daranno così non solo benefici per la salute, ma anche certamente per il gusto, a cui sarà piacevolmente difficile rinunciare.