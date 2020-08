E’ veramente una notizia inaspettata per chi soffre di acidità di stomaco. Ma questa spezia è spesso considerata esattamente in senso contrario. Viene ritenuta comunemente come un alimento da cui stare lontani, perché è causa di acidosi gastrica. Un insospettabile alimento veramente antiacido? Stiamo parlando del peperoncino.

I vari tipi di peperoncino

Se dovessimo andare in un ristorante thailandese, probabilmente nelle pietanze sarà sicuramente presente il thai pepper. E’ uno dei più forti peperoncini che ci offre la natura, almeno quella asiatica. Ma abbiamo anche il piri piri africano, gli aji lemon peruviani e altri ancora. Ma i più piccanti di tutti sono gli scotch bonnet. Talmente forti che si teme che scoppino in cottura, rendendo la pietanza quasi immangiabile. Il loro tasso di capsaicina infatti è il più elevato di tutti.

Le qualità salutari del peperoncino

Questa spezia è veramente un concentrato di salute, ma finora non la si riteneva adatta per chi soffriva di acidità. Fra le sue proprietà peculiari è vasodilatatore e così può aiutare chi ha problemi di colesterolo. Inoltre ha funzioni benefiche per la circolazione del sangue e protegge il cuore. E’ ricca di vitamina C ed è anche presente la vitamina E, da cui le sue proprietà afrodisiache. Possiede anche proprietà antistaminiche.

Un insospettabile alimento veramente antiacido. Le sue capacità

E’ proprio il suo principio attivo, la capsaicina, che ha rivelato delle virtù inaspettate. Il peperoncino in quanto spezia piccante è considerato alla stregua del pepe, come inadatto per chi soffre di acidità gastrica.

Normalmente in soggetti sani favorisce la digestione, perché stimola la produzione dei succhi gastrici.

Ma alcune ricerche hanno dimostrato che ha anche una proprietà protettiva per lo stomaco, per esempio quando viene aggredito da farmaci antinfiammatori.

E, contrariamente a quanto si credeva, il peperoncino allevia di molto (60%) i disturbi dovuti all’acidosi di stomaco, come mostrato da diverse ricerche.

Questa spezia tanto apprezzata e tanto temuta, si rivela un ottimo alleato lì dove si riteneva un acerrimo nemico.