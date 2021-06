Il vaso è uno degli oggetti decorativi più importanti di sempre. Esso arreda di gusto un mobile o un particolare ambiente, definendo in modo chiaro lo stile dell’abitazione. Nessuno potrà credere alla meraviglia di questi vasi riciclati che renderanno qualunque ambiente davvero un luogo spettacolare. Questi complementi d’arredo non solo sono straordinari alla vista, ma anche molto economici e facili da realizzare. Ecco subito qualche idea dalla quale prendere spunto. Ma per conoscere altri incredibili modi per riciclare materiale e realizzare vasi d’esterno ecco un altro articolo ricco di idee.

Come realizzare bellissimi vasi tridimensionali

Il primo modo per realizzare un vaso davvero grazioso è riciclando vecchi contenitori in vetro. Possono avere forma triangolare, collo allungato o una pancia capiente. Ma ciò che farà realmente la differenza facendo sembrare il vaso davvero costoso è un piccolo trucco. Esso consiste nello spremere piccoli puntini di colla vinilica in maniera regolare e tracciando il disegno desiderato.

In alternativa è possibile usare anche direttamente la vernice acrilica tridimensionale. Una volta creato il disegno fatto di puntini tridimensionali basterà verniciare l’intero vaso a tinta unita.

Un altro modo d’impreziosire vecchi vasi o contenitori in vetro consiste nel verniciarli dall’interno e non sulla superficie esterna. Basterà inserire del colore all’interno del vaso e ruotarlo per farlo aderire alle pareti del vaso.

L’effetto cambia notevolmente rispetto a una vernice esterna. Oppure suggeriamo di puntare su colori oro e argento che oggi sono molto di tendenza. Consigliamo di coprire metà del vaso e colorare solo la parte terminale per un risultato più suggestivo.

E per dare un tocco di glitter

E che dire di bellissimi glitter oro o argento che coprono tutta la superficie del vaso? Specie se riempiti con delle candele essi riscalderanno l’ambiente dandogli un tocco chic. E non bisognerà usare necessariamente contenitori in vetro. Lattine o contenitori in plastica diventano importanti oggetti d’arredo con un po’ di manualità e fantasia.