Uno dei problemi più fastidiosi della stagione estiva è proprio un’eccessiva sudorazione. Questa in alcuni soggetti porta un vero e proprio disagio perché non va via nemmeno dopo una lunga doccia e continua a permeare i vestiti.

Per questo motivo oggi veniamo in aiuto Noi di ProiezionidiBorsa consigliando alcuni piccoli escamotage da mettere in atto. Diciamo per sempre addio all’odore di sudore persistente grazie a questi trucchi della nonna. Vediamo insieme quali sono.

Addio all’odore di sudore persistente grazie a questi trucchi della nonna

Innanzitutto forniamo un consiglio di buon senso. Un modo per poter mantenere la situazione sotto controllo è la depilazione. Infatti i peli purtroppo trattengono i cattivi odori.

Se non si ha voglia di stare sempre ad utilizzare la lametta, si può anche pensare di ricorrere al laser. In questo modo non bisogna sempre stare a preoccuparsi di eventuali ricrescite.

Il primo rimedio della nonna, invece, è utile per eliminare l’odore dalle magliette o dalle camicie con un’erba aromatica molto comune. Stiamo parlando del rosmarino. Basta, infatti, prendere una bacinella di acqua fredda, metterci i vestiti a mollo e inserire dentro qualche rametto di questa pianta.

Dopo aver lasciato in posa questo composto per alcune ore, si potrà procedere con i soliti lavaggi che si impostano in lavatrice.

Il sapone con azione antibatterica

Un altro metodo per tenere a bada la puzza è l’utilizzo di un sapone ad azione antibatterica. Uno molto famoso è ad esempio quello di Marsiglia che ha anche delle proprietà anti-infiammatorie. Se no si può anche scegliere una composizione che contenga anche il tea tree oil.

In alternativa, se ci si trova in difficoltà, basta prendere un qualsiasi prodotto che presenti un pH acido, ovvero inferiore a 7. Avendo questa caratteristica annienterà i batteri, eliminando alla radice la causa del fetore.

In situazioni di emergenza però si può utilizzare un articolo molto comune. Qui sotto spieghiamo quale.

