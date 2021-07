Accavallare o incrociare le gambe è un’abitudine che hanno in molti. Basta guardarci intorno in una sala d’attesa qualunque e noteremo che sono tante le persone con le gambe accavallate. Sebbene sia una posizione che preferiscono le donne, anche gli uomini non sono immuni. In genere si tende ad accavallare le gambe quando si è annoiati e si prova a cambiare posizione spesso. Ma per alcune persone è davvero una costante e potrebbe portare non pochi problemi.

Considerato da tanti un simbolo di femminilità

Le gambe accavallate leggermente di profilo e subito si pensa ad un famoso film. Ma in realtà questa posizione può davvero causare problemi di postura. Può causare tensioni lombari ma anche problemi alle ginocchia. È fondamentale tenere sempre una postura corretta se non vogliamo ritrovarci con fastidiosi problemi alla schiena.

Perché accavallare le gambe non fa bene alla salute, lo confermano gli esperti

Uno studio ha dimostrato quello che si è sempre sospettato. Che stare con le gambe accavallate porti non solo problemi posturali ma anche di circolazione. Lo studio in questione voleva dimostrare che la posizione del paziente influiva sulla misurazione della pressione sanguigna. I risultati hanno appunto confermato che la pressione sistolica è aumentata considerevolmente nei soggetti ipertensivi. E ancora maggiormente nei pazienti diabetici.

Quindi si può affermare con certezza che accavallare le gambe porta ad un aumento della pressione. Il che può mandare in affaticamento il cuore. Quindi meglio evitare di causare maggiori problemi. Inoltre, le vene stressate in questa maniera possono gonfiarsi o ostruirsi. E di conseguenza può aumentare anche il rischio di vene varicose.

Ecco perché accavallare le gambe non fa bene alla salute, lo confermano gli esperti. Ora che sappiamo con certezza che non è una posizione da tenere cerchiamo di evitarla il più possibile. Se questa abitudine è difficile da perdere allora incrociamo le caviglie. Secondo lo studio incrociando le caviglie non ci sono stati cambiamenti significativi nella misurazione.

