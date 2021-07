Sudare è sicuramente una risposta del nostro corpo a stimoli esterni. Può naturalmente trattarsi del calore percepito dalle temperature esterne. Tuttavia, in pochissimi sanno che il nostro sudore può essere una conseguenza di un nostro stato d’animo.

Infatti, proviamo a farci caso la prossima volta: quando siamo agitati sudiamo di più. Quando abbiamo qualcosa che ci tormenta sudiamo di più. Certo, non possiamo controllare le emozioni esterne. Quando sudiamo perché abbiamo paura per qualcosa di reale, non possiamo farci davvero nulla.

Se, invece, assumiamo dei comportamenti che ci inducono a diventare più agitati, sbagliamo. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso dato dei consigli su come rendere la nostra vita più tranquilla. E, in particolare, dobbiamo evitare assolutamente di far aumentare i battiti del cuore. Come? Con questa soluzione. Mai più questa terribile abitudine se vogliamo sudare di meno.

Vale a tutte le ore

Noi italiani siamo conosciuti nel Mondo intero per molte nostre abitudini. Il cappuccino mai con la pizza e mai dopo mezzogiorno, la pasta che si mangia solo con la forchetta. Tuttavia, c’è una nostra abitudine che sulla lunga potrebbe farci del male. Parliamo del caffè. O, meglio ancora, dei caffè.

Gli espressi al bancone sono così veloci da prendere che spesso ne abusiamo. Tutto ciò ci fa malissimo, specialmente al cuore. Di conseguenza, dato che il cuore aumenta i battiti, rischiamo.

In estate dobbiamo ridurre drasticamente il consumo di caffè. In questo modo almeno non saremo direttamente noi a causare la sudorazione della nostra pelle.

Capiamoci, uno o qualche caffè vanno bene, ma mai superare le tre tazzine al giorno. Possiamo, invece, cercare di bere tanta acqua come consigliano sempre i medici. Possiamo bere acqua anche fuori dai pasti, la mattina il pomeriggio o la sera. L’importante è ricordarci di bere spesso.