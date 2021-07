Ognuno di noi si sente a proprio agio in casa. Ci si può rilassare, si possono invitare amici e parenti. Si può guardare la TV o si può lavorare in smart working.

Da qualche tempo a questa parte, inoltre, le mura domestiche si trasformano anche in una vera e propria palestra. Soprattutto a causa del Covid 19, l’esigenza di allenarsi a casa è diventata primaria.

Bisogna, quindi, trovare il perfetto connubio fra relax e attività fisica. L’equipaggiamento è fondamentale.

Per rilassarsi o allenarsi a casa, ad esempio, bisogna usare queste pantofole.

L’abbigliamento perfetto

Vi sono diversi aspetti da considerare quando ci si allena. In primis la condizione atletica. Un novizio di sicuro non sarà in grado di fare attività per tre ore consecutive.

In secondo luogo c’è da tener presente la motivazione e gli obiettivi che si vogliono perseguire.

L’abbigliamento, infine, è essenziale. Anche qui non c’è spazio per l’improvvisazione.

Quando ci si allena a casa, però, il discorso cambia. Al posto delle scarpe avremo un altro tipo di calzatura.

Per rilassarsi o allenarsi a casa bisogna usare queste pantofole

Allenarsi a casa è qualcosa di serio. Bisogna farlo nel migliore dei modi. Quando si parla di abbigliamento, però, si può fare qualche eccezione. È difficile vestirsi di tutto punto come si farebbe per la palestra. Se non abbiamo voglia di indossare le scarpe, possiamo tenere su le pantofole. Ma solo in determinati casi. Se possediamo delle calzature aperte o delle infradito, sarà davvero difficile svolgere gli esercizi al meglio.

È consigliabile, quindi, usare delle pantofole di tela chiuse. Queste sosterranno al meglio il piede nelle attività. La corsa sul posto, ad esempio, si può eseguire in maniera appropriata. Come i push ups che servono per aumentare la propria forza.

Anche nel plank o nei crunch abbiamo bisogno di calzature stabili. Lo stesso discorso vale per gli affondi e per gli squat.

Le pantofole chiuse, inoltre, sono perfette per rilassarsi. Si possono sfilare comodamente quando ci si stende sul divano. Coccolano il piede senza farlo sudare eccessivamente in estate.

Davvero un’ottima scelta che tutti gli atleti da salotto dovrebbero valutare.