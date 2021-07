Avere gli occhi gonfi è una vera e propria seccatura. C’è chi ne soffre per le allergie, chi per le poche ore di sonno e lo stress e chi per l’alimentazione. Cause di ogni natura per questo problema comune per il quale esistono tantissime soluzioni. Per alcuni basterebbe un cambiamento del proprio stile di vita, ma non sono meno note creme specifiche e trattamenti fai da te. A tal proposito, è naturale ed efficace questo sconosciuto rimedio della nonna per occhi gonfi e stanchi. Un interessante espediente che spesso associamo al trattamento del viso, ma raramente nella modalità che vi illustreremo.

Naturale ed efficace questo sconosciuto rimedio della nonna per occhi gonfi e stanchi

Una soluzione che racchiude gli interessanti benefici di due elementi. Dapprima quelli del ghiaccio che, poiché vasocostrittore, riduce l’infiammazione e, di conseguenza, il gonfiore.

Il secondo strumento in campo è il cetriolo. Questo è ben noto per le sue qualità rinfrescanti ed idratanti ed è spesso associato alla cura del viso e degli occhi. Ad esempio, abbiamo già visto la sua straordinaria efficacia nella cura della secchezza oculare, oggi molto comune per l’avvento dello smart working.

Ecco come fare

Tuttavia, se non c’è il tempo necessario per il classico rimedio delle fette di cetriolo, abbiamo una soluzione alternativa persino più efficace. Iniziamo tagliando un cetriolo al centro e riponendo le due metà nel freezer, lasciandole a congelare per la notte. La mattina seguente o nell’eventuale bisogno tiriamo fuori una metà ed usiamola sulla zona interessata, applicando una leggera pressione e facendo dei piccoli movimenti. Fatto ciò, siamo liberi di poter continuare il trattamento utilizzando il cetriolo lungo tutto il viso per ottenere dei benefici diffusi. Questo rimedio potrebbe tornare utile, ad esempio, anche contro il gonfiore mascellare.

Precauzioni

Onde evitare che la temperatura troppo bassa abbia effetti negativi sulla pelle è bene prendere le dovute precauzioni. Tolto il cetriolo dal frigo aspettiamo il tempo necessario affinché diventi accettabilmente freddo, quindi non ghiacciato, o applichiamo una protezione sugli occhi, come una maschera.