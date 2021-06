La rivoluzione vera la vedremo da novembre in poi, perché dagli scaffali dei garden center spariranno insetticidi, fungicidi e acaricidi. E come prevedono le nuove normative europee, non troveremo più anche tutta una serie di prodotti fitosanitari a base di piretro, rame e zolfo.

I privati che ora fanno grandi scorte per le piante in giardino o in terrazzo, si rassegnino: potranno comprare solo prodotti che non contengono fitosanitari chimici di sintesi.

Ma non ci sarà bisogno di rimpiangere il passato perché stanno uscendo nuovi prodotti, che sono efficaci tanto quanto quelli vecchi.

Non troveremo mai più pericolosi afidi e acari in giardino e nell’orto con questi nuovi rimedi che rispettano la salute di tutta la famiglia. Ecco un’anteprima a cura degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

I nuovi prodotti che somigliano ad alimenti

I nuovi prodotti che si potranno utilizzare adottano sostanze di base di origine alimentare come propoli, olio di lino, sapone molle, lecitina di soia, bicarbonato di sodio, olio di girasole, olio di ortica, equiseto.

Si dovranno eseguire trattamenti efficaci, preventivi e ripetuti più spesso, più ravvicinati nel tempo.

Cambieranno anche i comportamenti

I nuovi prodotti richiederanno anche nuovi comportamenti. Mai bagnare le foglie durante le annaffiature, più distanza tra le piante. E anche eliminazione continua di erbacce o di rami infestati, nonché rispetto delle indicazioni sulle confezioni e delle date di scadenza.

Mai più pericolosi afidi e acari in giardino e nell’orto con questi nuovi rimedi che rispettano la salute

Per combattere afidi e acari, ma anche oidio e ticchiolatura, si utilizzano con successo l’olio di lino, il sapone molle che è un corroborante contro afidi e mosche bianche, perché scioglie la melata, mentre su ortaggi, piante ornamentali e da frutto e aromatiche è perfetto per far sparire i ragni rossi.

L’estratto di castagno, invece, rinforza le piante dopo l’invasione di parassiti. Anche la lecitina di soia è un rinforzante perfetto per rendere più elastiche le pareti cellulari delle piante. La lecitina è ottima per le rose, per combattere le malattie fungine. La lecitina di soia che troviamo al garden center o al consorzio agrario si usa per l’intera vita vegetativa diluita nell’acqua nelle proporzioni di 10 grammi ogni 10 litri.