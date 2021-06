Tante sono le cose che differenziano gli uomini e le donne in fatto di look. Taglio dei pantaloni, forma delle spalline delle giacche, chiusura delle camicie. Le prime due ipotesi sono facilmente intuibili perché richiamano le dimensioni corporali dei due sessi. Ma cosa dire sulla chiusura delle camicie?

In pochi ci fanno caso ma c’è una ragione molto curiosa per cui le camicie delle donne si chiudono a sinistra e quelle degli uomini a destra. Vediamo qual è.

Qualche piccola differenza

La disuguaglianza dell’abbottonatura delle camicia tra uomo e donna non ha nulla a che vedere con la funzionalità dell’outfit. Almeno non oggi. Infatti questa differenza ha origine nel passato, nella storia e nella tradizione.

In un articolo precedente abbiamo già avuto modo di avallare alcune ipotesi per dare una risposta a questa diversità.

In origine si pensava, infatti, che l’abbottonatura delle donne era a sinistra per distinguere i loro capi dagli indumenti maschili. All’epoca, si vocifera che la questione fu definita il Differenziale del Bottone anche se, ad oggi, non ci sono fonti ufficiali che attestino questa teoria.

Un’altra possibile spiegazione riguarda il mezzo di trasporto utilizzato anche dal gentil sesso: il cavallo.

Le donne cavalcavano all’amazzone, motivo per cui i bottoni a destra avrebbero potuto rompersi, scoprendo alcune parti del corpo.

Le teorie più accreditate

Un altra teoria molto convincente riguarda il ruolo della donna come madre. Infatti, tenendo in braccio i figli piccoli con il braccio sinistro, con il destro avrebbero potuto compiere tutti i gesti quotidiani. All’occorrenza, sarebbe bastato slacciare il bottone a sinistra per poter allattare il piccolo.

Infine, la teoria più accreditata gira intorno al modo di vestirsi. In passato, le donne non si vestivano da sole ma aiutate dalle loro dame di compagnia. L’abbottonatura a sinistra si spiega semplicemente con il fatto che la maggior parte delle dame erano destrorse e l’abbottonatura a sinistra le avrebbe notevolmente facilitate nel compito. Niente a vedere con le attuali e più pratiche chiusure lampo.

Ecco spiegato perché in pochi ci fanno caso ma c’è una ragione molto curiosa per cui le camicie delle donne si chiudono a sinistra e quelle degli uomini a destra.