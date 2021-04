La primavera è arrivata e per molti di noi che vivono vicino ad aree verdi ciò significa che anche le zanzare e le mosche arrivano a infastidirci. Questi animali oltre ad essere fastidiosi e a portare sporcizia possono essere nocivi per la salute umana e quindi vanno tenuti lontani dalle nostre case.

Noi di ProiezionidiBorsa siamo sempre alla ricerca di metodi naturali per non spendere soldi e per non utilizzare sostanze dannose da condividere coi nostri lettori. In questo articolo avevamo consigliato una pianta da mettere sul davanzale per tenere lontane le mosche e le zanzare, ma oggi vogliamo parlare di come realizzare un repellente naturale.

Un metodo naturale ed economico

Se le abbiamo provate davvero tutte per tenere alla larga le mosche e le zanzare possiamo provare con un’altra soluzione, a mali estremi estremi rimedi.

Oggi vogliamo parlare di un olio essenziale portentoso che può funzionare come efficace repellente per gli insetti. Quest’olio ha un profumo molto apprezzato dall’uomo ma del tutto sgradito alle mosche che lo trovano davvero insopportabile!

Stiamo parlando dell’olio di Neem, estratto dai semi di un albero indiano. L’utilità dell’olio contro gli insetti è anche dimostrata dal fatto che è utilizzato nei repellenti industriali che troviamo in commercio.

Noi oggi vogliamo svelare un modo semplice per non avere mai è più mosche e zanzare che ci ronzano in casa se useremo questo efficacissimo repellente naturale fatto in casa.

Mai più mosche e zanzare che ci ronzano in casa se useremo questo efficacissimo repellente naturale fatto in casa

Se vogliamo realizzare un repellente per ambienti a base di Olio di Neem possiamo procurarci un flacone di acqua distillata da mezzo litro e versare dieci gocce di olio essenziale. Ora dobbiamo agitare il flacone in modo che l’olio si mescoli uniformemente.

Inseriamo la nostra soluzione in un flacone spray per poterlo vaporizzare in maniera comoda, ora il nostro repellente è pronto.

Possiamo vaporizzarlo nell’ambiente, in particolare sui balconi, sui davanzali e vicino alle finestre. Vedremo presto l’effetto dell’olio, mosche e zanzare gireranno alla larga.