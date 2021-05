Le scarpe sono l’accessorio più desiderato e più amato dalle donne. Non se ne hanno mai abbastanza e sempre se ne vorrebbero acquistare. Davanti alle vetrine dei negozi, resistere alla voglia di comprare l’ennesimo paio, è un’impresa difficile.

Scarpe con il tacco, sneakers, sandali. Ogni anno le mode cambiano e con esse anche i nostri gusti e le nostre scarpe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Esistono, però, delle regole di stile e del bon ton, che non cambiano mai. Sono regole che ci permettono di evitare delle brutte figure e di scegliere la scarpa appropriata per ogni occasione.

Quali sono queste regole e il dress code da seguire

Mai più momenti imbarazzanti grazie a questi incredibili consigli che ci aiuteranno a scegliere le scarpe giuste per ogni occasione. Ogni momento della giornata, quindi, necessita della sua scarpa.

Le scarpe con il tacco

Le décolleté sono le classiche scarpe che ognuna di noi dovrebbe avere nella propria scarpiera. Un must have, capace di reinventarsi in ogni stagione. Ricordiamoci che nella vita quotidiana il tacco non dovrebbe mai superare i 5-8 cm.

Al contrario, con i tacchi a spillo, possiamo esagerare. Ma solo rigorosamente di sera, e galateo vuole che si debbano indossare con i collant anche d’estate.

Le open toe, sono le scarpe aperte in punta. Da indossare senza calze. Un modello rigorosamente estivo che necessita quindi di un’accurata pedicure.

Le scarpe con il tacco grosso sono comode, pratiche e ci regalano qualche centimetro in più. Da indossare solo ed esclusivamente di giorno e tutti i giorni.

I sandali, che siano gioiello o di fattura semplice, sono ammessi anche d’inverno. Ma solo indossate con un vestito da sera, in una cerimonia o per una grande occasione.

Le scarpe basse

Ecco le nostre amate sneakers. Una calzatura comoda che metteremmo anche di sera e nelle grandi occasioni. Ma il bon ton ce lo vieta e ci ricorda che sono delle scarpe rigorosamente da giorno. Le possiamo utilizzare nel tempo libero, durante le gite, per andare all’università.

Stesso criterio anche per le ballerine e per gli anfibi.

Con queste semplici e chiare regole, mai più momenti imbarazzanti grazie a questi incredibili consigli che ci aiuteranno a scegliere le scarpe giuste per ogni occasione.