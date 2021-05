In molti si concedono una bevanda alcolica a fine giornata per liberarsi dello stress. Quest’abitudine fa bene o male? Un gruppo di scienziati si è posto la domanda. E ha scoperto che bere un bicchiere di vino al giorno per rilassarsi ha un effetto davvero sorprendente sulla salute. Ecco quale.

Il consumo moderato di alcol protegge il cuore

Tutti sanno che un consumo eccessivo di alcol ha effetti devastanti sulla salute. Ma, se si moderano le quantità, l’alcol potrebbe fare addirittura bene. È quanto emerge da un nuovo studio guidato dal professor Kenechukwu Mezu. I risultati sono stati presentati alla prestigiosa conferenza annuale dell’American College of Cardiology.

Dalla ricerca emergerebbe che un consumo moderato di alcol è associato a un rischio minore di morire a causa di malattie cardiache. Per consumo moderato gli scienziati intendono non più di un drink al giorno per le donne e due per gli uomini. Insomma, bere un bicchiere di vino al giorno per rilassarsi ha un effetto davvero sorprendente sulla salute!

Esistono già svariate ricerche che affermano che il vino potrebbe far bene al cuore. L’aspetto innovativo di questo studio è che prende in considerazione la capacità dell’alcol di favorire il relax. Ecco come.

Stress e salute del cuore

Il fatto che lo stress faccia male al cuore è ormai accettato dalla comunità medica. Ma, secondo gli autori dello studio, non ci sono abbastanza studi su come proteggere la salute cardiaca riducendo o modificando lo stress.

Gli scienziati hanno allora condotto un esperimento, misurando le attività del cervello legate allo stress in un gruppo di partecipanti allo studio. Hanno concluso che queste attività sono meno pronunciate fra chi beve moderatamente.

L’alcol, insomma, potrebbe avere effetti sul cervello che aiutano a rilassarsi. E, in questo modo, proteggerebbe anche il cuore. Attenzione a non esagerare, però: i livelli di stress più alti si riscontrano proprio fra chi beve troppo.

Infine, gli scienziati ricordano che l’alcol ha anche molti effetti negativi, come la dipendenza e i danni al fegato. Pertanto lo studio non va visto come un incoraggiamento a bere di più. Altre attività, come l’esercizio fisico, aiutano egualmente a rilassarsi e mantenere il cuore in salute.

