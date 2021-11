Mai più mani secche e screpolate dal freddo con queste creme idratanti e lenitive quasi magiche

Con l’arrivo dell’inverno e delle temperature più rigide anche le nostre mani vanno protette. L’uso ripetuto di igienizzanti e detergenti unito al vento e al freddo le ha messe a dura prova. Proteggerle da eventuali lesioni e idratarle è importante e in questo le creme possono esserci d’aiuto.

Sono tanti i prodotti idratanti e lenitivi a disposizione in commercio. È sempre complicato navigare tra l’immensa scelta di creme mani e non sappiamo mai quale scegliere. Qual è la migliore per rapporto qualità prezzo o quella efficace ma economica. Oggi stileremo una lista di alcune creme che vale proprio la pena provare per avere sempre mani morbide.

Ovviamente, è giusto sottolineare che i prodotti che verranno citati in questo articolo sono stati selezionati solamente a scopo illustrativo, sicuri che in commercio esistano moltissime altre creme altrettanto valide.

Una delle più efficaci creme mani in commercio è sicuramente la Neutrogena. Tanti prodotti di questo marchio sono davvero ottimi per idratare e lenire la pelle secca e rovinata. Con la formula norvegese idratano molto bene mani e corpo e si assorbono velocemente. Una tra tutte davvero consigliata è la Fast Absorbing, leggera e che si asciuga subito promette un’idratazione immediata. Si trova facilmente nei negozi per la persona e profumerie, ma anche online. I prezzi si aggirano sui 10 euro circa in base alla linea e al formato.

Un’altra crema mani molto efficace è La Véritable Crème de Laponie, della Polar. Questa crema dal nome che ci riporta subito al Natale e all’inverno è davvero incredibile. Idrata le mani e le rende subito vellutate dopo ogni applicazioni. Promette di ripararle dal freddo senza lasciare un effetto grasso, con una durata di idratazione per 24 ore. Si trova online e in diversi negozi di cosmetica come Sephora, il prezzo si aggira sui 10 euro per circa 75 ml.

Per finire il burro mani Nutre di Kaloderma. Diversi sono i prodotti dedicati all’idratazione di mani e corpo della Kaloderma. Dopo l’applicazione di questo burro la pelle risulterà quasi istantaneamente idratata e morbida. Grazie al burro di karité e l’olio di mandorle dolci dona sollievo alle mani secche. Inoltre non lascia le mani unte e si assorbe velocemente. Qui il prezzo si aggira intorno ai 3 euro per un tubo da 75 ml, un ottimo rapporto qualità prezzo.

Prodotti naturali

C’è chi invece preferisce affidarsi a prodotti completamente naturali, magari a causa di allergie o per ridurre l’impatto ambientale. In questo caso si può tranquillamente realizzare una crema mani fai da te al limone e malva contro screpolature e secchezza.

Diverse sono le creme in commercio davvero efficaci che possono aiutarci ad avere mani setose e morbide. Controlliamo sempre le offerte dei nostri supermercati o delle profumerie e testiamo nuovi prodotti. In questo modo potremo scoprire delle vere chicche e trovare la crema mani giusta per noi.

