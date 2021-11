La cosa è oggettiva: per la maggior parte dei bambini mangiare pesce e verdure è davvero un problema. Molti genitori s’impegnano in mille modi per convincerli facendo leva sul fatto che fanno davvero bene, ma con scarsi risultati. Soprattutto il pesce andrebbe mangiato, come per gli adulti, almeno due volte a settimana. Ma ogni volta che lo portiamo in tavola i bambini ci fanno vedere una smorfia diversa o una lamentela seguita da un rifiuto.

Non è però assolutamente un’impresa senza speranze. Se ai bambini proponiamo ricette gustose ma soprattutto carine e invitanti ai loro occhi, i risultati potrebbero arrivare. Mangiare il pesce non sarà più un problema per i nostri bambini grazie a queste sfiziosissime ricette. Non ci facciamo ingannare ma queste preparazioni che leggeremo sono davvero ottime anche per noi adulti.

Quale scegliere?

Ovviamente tutti i pesci sono consigliati, ma visto l’argomento che stiamo trattando, è meglio scegliere quelli più delicati. Esempi concreti sono il nasello o la sogliola, con il loro gusto non troppo forte e pieni dei nutrienti classici dei pesci.

Fresco è naturalmente più buono, ma anche il surgelato, seppur meno saporito, mantiene le stesse caratteristiche. Da evitare se possibile i pesci in scatola e soprattutto i crudi, se non abbiamo la garanzia del loro abbattimento.

Giochiamo allora su quello che i bambini apprezzano: vedremo, perciò, preparazioni che si possono mangiare con le mani o dalla forma accattivante.

Pesce finto

Semplice quanto gustosa questa ricetta davvero simpatica quando terminata. Lessiamo le patate e poi schiacciamole e amalgamiamole con i filetti di tonno. In seguito, aggiungiamo sale, capperi e prezzemolo tritati. Una volta pronto il composto lo mettiamo al centro di un piatto da portata dandogli la forma di un pesce.

Bastoncini di merluzzo

Forse uno delle poche tipologie di pesce che i bambini apprezzano. Allora perché non prepararli con le nostre mani senza affidarsi a quelli surgelati? Tagliamo il merluzzo, senza lische, a tranci e impaniamoli con uovo sbattuto e pangrattato. Fritti sono buonissimi, ma al forno sono più leggeri, a noi la scelta.

Polpettine di merluzzo

Divertenti da fare e facili da mangiare, anche con le mani. Per farle basta frullare il pesce, senza spine, insieme a parmigiano, mollica di pane, sale, pepe e prezzemolo. Ottenuto l’impasto formiamo le palline della grandezza preferita. Se decidiamo di friggerle, infariniamole bene prima. Per la cottura in forno immergerle nel latte e poi nel pangrattato, stendendole una vicino all’altra nel piatto da forno.