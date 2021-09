Combattere con i piedi screpolati e pelle che si squama non è solo un problema estivo. Sono tanti gli uomini e le donne che si trovano a fare i conti con piedi secchi che perdono pelle continuamente. Per non parlare poi di callosità o addirittura vere e proprie lesioni. Questo potrebbe succedere quando si tende a trascurare l’idratazione quotidiana di cui la pelle ha bisogno. Ed è così che ci ritroviamo con questo problema davvero fastidioso.

Non tutti sanno cosa fare per liberarsi della pelle secca e dei terribili talloni screpolati

Prima di tutto sembrerà incredibile ma bisognerebbe asciugarsi bene dopo la doccia. Andando a concentrarsi soprattutto tra le dita dei piedi che spesso ci dimentichiamo. In questo modo scongiureremo anche la proliferazione batterica.

Un buon modo per rimediare ai talloni screpolati è sicuramente l’utilizzo della pietra pomice. Sarebbe opportuno utilizzarla almeno due volte a settimana e strofinarla bene su tutto il piede. Poi applicare ogni sera una crema per piedi secchi che possa aiutare ad idratare la zona.

Ma per un’azione efficace il pediluvio è la risposta

Se possibile dedichiamoci un po’ di relax ogni sera con un bel pediluvio rilassante. Basta tenere i piedi immersi in acqua anche solo per 15 minuti ogni sera per notare subito la differenza. Ma il segreto che pochi conoscono sta nella temperatura dell’acqua. Evitiamo l’acqua troppo calda e bollente, usiamo invece quella tiepida. In questo modo i piedi si ammorbidiranno e la pelle pian piano si idraterà.

Aggiungiamo qualche goccia di olio di mandorla e anche un po’ di bicarbonato che ci farà da scrub. Così andrà via tutta la pelle morta e ormai secca. L’olio di mandorla andrà ad idratare la pelle rendendola più vellutata. Un ingrediente naturale e per niente costoso che può offrire risultati efficaci. Ma ricordiamo sempre di strofinare delicatamente con un asciugamano la zona interessata. E di asciugarci sempre bene.

Dunque ecco che non tutti sanno cosa fare per liberarsi della pelle secca e dei terribili talloni screpolati. Seguendo questi consigli i nostri talloni torneranno morbidi e vellutati in pochissimo tempo. Ma se il problema dovesse persistere meglio rivolgersi al proprio medico o farmacista di fiducia. Ci sapranno consigliare una crema, probabilmente a base di urea e acido ialuronico. O magari un rimedio naturale che potrebbe rendere la pelle più morbida e elastica come il burro di karité.