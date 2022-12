Mai più mani rugose e invecchiate: questo è il rimedio da provare subito

Cosa fare quando si notano i segni dell’invecchiamento sulle mani? Ecco cosa fare e come curare le mani invecchiate con un consiglio su uno straordinario rimedio naturale che farà la differenza

Il viso e le mani sono le parti più esposte del nostro corpo. Questo significa che sono bersagliate dall’azione degli agenti esterni e che i segni dell’età possono comparire prima del previsto. Nessuno, però, vuole avere delle mani piene di rughe che dimostrino il tempo che passa.

Che cosa fare, allora, per curare le mani con i segni della vecchiaia o semplicemente piene di rughe? Mai più mani rugose e invecchiate e vedremo un semplicissimo ma straordinario rimedio naturale che potrebbe davvero fare la differenza.

È un ottimo trucco per ringiovanire le mani e stare meglio con sé stessi e con gli altri. Vediamo, qui di seguito, di che cosa si tratta, quali ingredienti servono e come applicare questo composto del tutto naturale ed efficace.

Mai più mani rugose e invecchiate: cosa usare per ringiovanirle immediatamente

Nel caso di mani dall’aspetto un po’ invecchiato, ci sono due ingredienti molto utili. Si tratta dell’olio di cocco e miele.

Secondo recenti studi condotti in California, l’olio di cocco contiene acidi grassi, che sarebbero in grado di equilibrare il pH della pelle e acido laurico, potente antibatterico.

Sulla base di queste informazioni è nato un composto naturale facile da preparare e applicare.

Gli ingredienti necessari sono questi:

120 g di olio di cocco ;

; 60 g di miele ;

; 25 g di burro di mango ;

; 10 gocce di essenza di carota.

Per prima cosa bisogna far sciogliere il miele a bagnomaria, poi aggiungere il burro e mescolare. Sarebbe più opportuno usare uno strumento in silicone. A questo punto occorre aggiungere l’olio di cocco e l’essenza di carota e amalgamare per bene.

Il composto, prima di toglierlo dal fuoco, deve essere assolutamente omogeneo e privo di grumi. Poi si può lasciare raffreddare, ma prima che si solidifichi deve essere messo in un barattolo di vetro con chiusura ermetica.

Raggiunta la giusta consistenza, può essere usato. Gli esperti consigliano di applicarlo due volte al giorno sulle mani come fosse una crema. Va bene usarlo al mattino e alla sera prima di andare a dormire.

Altri rimedi naturali utili ed efficaci

In commercio, naturalmente, sono disponibili tantissimi prodotti, anche naturali, che possono essere molto efficaci. Tuttavia, è sempre meglio scegliere prodotti naturali. Per questo si può andare in erboristeria, chiedere consiglio ad un esperto dermatologo.

Oppure, pochi sanno che sono davvero eccezionali per le mani anche l’olio d’oliva, insieme a zucchero e limone oppure l’aglio tritato con l’aggiunta del miele. I dubbi sull’odore di questo composto sono legittimi, ma i nutrienti svolgeranno il loro compito.