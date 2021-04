Mai più magliette vecchie nella spazzatura, possiamo riciclarle con questo metodo originale

Nel corso degli anni tutti tendono ad accumulare negli armadi e nei cassetti magliette vecchie, rovinate e sbiadite. Magari sono proprio le nostre magliette preferite che, sebbene ormai inutilizzabili, rimangono ad occupare spazio finché non ci decidiamo a buttarle.

Esiste però una soluzione alternativa al cestino che potrebbe trasformare questi indumenti completamente, donandogli nuova vita. Stiamo parlando di una originale tecnica di riciclo creativo che non solo ci permetterà di creare meno rifiuti ma, anche, di risparmiare qualche soldo.

Allora non butteremo mai più magliette vecchie nella spazzatura, perché possiamo riciclarle con questo metodo originale: le trasformeremo in un creativo tappetino intrecciato.

Una semplice tecnica di riciclo creativo

Per poter realizzare il nostro tappetino di vecchie t-shirt intrecciate, dovremo procurarci alcuni oggetti. Avremmo bisogno di:

a) vecchie magliette, possibilmente in cotone sottile;

b) un paio di forbici;

c) ago e filo;

d) una macchina da uscire;

e) una base antiscivolo per il nostro tappetino.

Per prima cosa tagliamo le t-shirt creando tante piccole striscioline che andranno a creare la materia prima utile per creare il nostro tappetino. A questo punto dobbiamo intrecciare tra di loro le strisce appena ritagliate, abbinando i colori a seconda delle proprie preferenze. Cuciamo poi le trecce assieme tra di loro per creare un grosso gomitolo multicolore. Fatto questo non resta che scegliere la forma del nostro tappetino, potremo decidere di farlo tondo o anche ovale.

Dopo aver scelto la forma potremo cominciare a cucire le trecce fra di loro, andando ad avvolgerle in modo concentrico. Infine, sempre con ago e filo o con la macchina da cucire, non ci resterà che attaccare a un lato del tappeto la base antiscivolo. In questo modo, una volta finito il processo di cucitura, avremmo ottenuto un bellissimo e coloratissimo tappetino.

Ecco allora che grazie a questo articolo non butteremo mai più le magliette vecchie nella spazzatura, perché possiamo riciclarle con questo metodo originale.

Approfondimento

