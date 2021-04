Chiunque voglia seguire una dieta sana e adeguata al proprio fabbisogno energetico deve ridurre al minimo gli zuccheri e i dolci. Ridurre al minimo non significa escludere del tutto, una dieta equilibrata non deve rimuovere nessun alimento.

Se non dobbiamo dimagrire o seguire un regime specifico possiamo tranquillamente dolcificare le nostre bevande e assumere dolci, con moderazione. Se vogliamo evitare lo zucchero perché troppo calorico e non amiamo il gusto particolare degli edulcoranti artificiali ci sono alternative naturali. Non è zucchero e non è miele, ecco il dolcificante naturale del futuro.

Un prodotto dolcissimo ma dalle mille proprietà

Il prodotto di cui parliamo oggi è un cibo dalle molte proprietà benefiche che non viene ancora apprezzato dai consumatori italiani. Stiamo parlando del malto, un dolcificante naturale e dalla consistenza come il miele e dal colore dorato che si ottiene dalla germinazione del riso, l’orzo e il grano. In commercio troviamo tutti questi malti in commercio, ognuno con le sue proprietà e il suo gusto unico.

Possiamo utilizzare il malto come dolcificante per le nostre bevande, il tè e il caffè, con questo yogurt oppure oppure sul pane e sulle fette biscottate.

Questo prodotto può sostituire del tutto lo zucchero, dato il suo alto potere dolcificante. Inoltre, il malto è un prodotto 100% vegetale, pertanto adatto a chi segue una dieta vegana.

Il malto di cereali è un alimento ricco di energia e nutrimento con un ridotto indice glicemico. Grazie al suo potere nutrizionale può aiutare a mantenere la funzionalità intestinale. Il maltosio contiene molti sali minerali come ferro potassio e calcio, a differenza dello zucchero bianco che è saccarosio puro.

Si tratta inoltre i un prodotto a ridotto contenuto calorico, le calorie contenute nel malto sono circa di 300Kcal per 100 grammi di prodotto.

Abbiamo visto come questo prodotto può essere un degno sostituto degli altri dolcificanti, non ci resta che provarlo!