Uno dei problemi più sentiti per i proprietari di un orto o di un giardino è quello di difenderlo dalle lumache e dalle chiocciole. Questi piccoli animali, apparentemente innocenti, possono rivelarsi un vero e proprio cataclisma per le piantagioni. Mangiano foglie, fiori e sono ghiotte di cavoli, biete e insalate in modo particolare. La loro presenza può essere facilmente accertata. Infatti, basta prestare attenzione agli ortaggi o alle foglie danneggiate. Morsi di grandi proporzioni, fatti a partire dai bordi, e strisce di bava sono segni del loro passaggio.

Se di sera ci si reca nell’orto o nel giardino, è probabile coglierle in flagrante. In questo modo, si potrà essere assolutamente sicuri che a danneggiare le coltivazioni siano state proprio le lumache. In commercio sono disponibili diversi lumachicidi. Il più noto è quello alla metaldeide, che può essere pericoloso per animali domestici e per la piccola fauna locale, come i ricci. Come abbiamo visto, questi ultimi possono invece rivelarsi degli alleati per chiunque abbia un orto o un giardino. Non c’è bisogno di ricorrere al veleno chimico quando è possibile provare ad allontanare le lumache senza ucciderle utilizzando alcuni ingredienti semplici da reperire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Mai più lumache nel giardino o nell’orto usando uno di questi 3 ingredienti facili da reperire e seguendo anche quest’altro consiglio

Fondi di caffè

Buttare i fondi di caffè, in effetti, è un peccato. Possono essere utilizzati in diversi modi e tra questi figura anche l’allontanare le lumache. Bisogna sbriciolarli e spargerli lungo il perimetro che circonda la zona del giardino o dell’orto da proteggere. Un’alternativa è quella di metterli sopra la terra dei vasi, in modo tale che, oltre ad allontanare le lumache, nutrano anche le piante.

Gusci d’uovo

Rompere dei gusci d’uovo, in modo tale che risultino appuntiti. Cospargere la zona da proteggere di gusci d’uovo appuntiti. Così, serviranno da deterrente per le lumache, in quanto di ostacolo al loro movimento. Anche in questo caso, si apporteranno nutrienti al proprio terreno, in quanto le uova sono un concime naturale. In più, rispetto ai fondi di caffè, i gusci di uova si degradano lentamente e non hanno bisogno di essere reintegrate in continuazione.

Tabacco

Tra i tre citati, l’ultimo è anche l’unico ingrediente difficile da trovare in casa. A meno ché non lo si usi per la pipa o per fabbricarsi da sé le sigarette. Deve essere sbriciolato sulla terra dei vasi o intorno alle piante, in modo tale da allontanare le lumache.

Altri consigli per allontanare le lumache dal giardino o dall’orto

Se utilizzare uno tra questi tre ingredienti per allontanare le lumache non dovesse bastare, sarà possibile ricorrere all’utilizzo di alcune piante repellenti, da usare per creare una barriera naturale contro lumache e chiocciole. Il consiglio è quello di piantare la senape gialla, il cerfoglio o il crescione in prossimità delle piante da proteggere. In alternativa, usare parti delle piante citate, tagliarle e spargerle sul terreno.

Un’altra possibilità è quella di procurarsi una bobina di rame, da cui ricavare dei fili da disporre attorno alle piantagioni. Le lumache che lo toccheranno proveranno una sensazione simile ad una lieve scossa elettrica, e saranno costrette ad allontanarsi. Come tutti i rimedi esposti nel corso di questa breve guida, provocherà loro fastidio, ma non le ucciderà.

Per approfondire Mai più lumache nel giardino o nell’orto usando uno di questi 3 ingredienti facili da reperire e seguendo anche quest’altro consiglio

Ecco il semplice ingrediente utilizzato da tutti per allontanare definitivamente le lumache da orti e giardini