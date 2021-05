La voglia di vacanze inizia a farsi sentire, ma purtroppo non tutti in famiglia concordano su cosa fare e dove andare. C’è chi preferisce rilassarsi in spiaggia, chi invece vorrebbe fare delle escursioni nella natura, chi ancora preferisce visitare luoghi storici ed incantevoli.

In più, con l’incertezza che caratterizza quest’anno si preferisce non prenotare viaggi all’estero, per non rischiare di non riuscire a partire. Meglio, quindi, una meta in Italia, ma dove andare?

Continuando a leggere vedrete qual è la meta turistica da non perdere, perfetta per chi ama il mare, la montagna, il relax e l’avventura.

San Vito Lo Capo

San Vito Lo Capo è un comune situato in provincia di Trapani, Sicilia, famoso in tutto il mondo per il suo mare caraibico. Con le sue acque pulite e coste splendide, è caratterizzato da colori stupendi che vanno dall’azzurro, al blu intenso ed anche al verde.

La spiaggia del comune è sovrastata dall’imponente Monte Monaco, che affascina ed attrae gli amanti del trekking.

C’è poi il faro di San Vito, raggiungibile in una decina di minuti dalla spiaggia principale, che affascinante e suggestivo rispecchia l’anima del luogo.

Un consiglio per chi intende andare a San Vito Lo Capo è senza dubbio di noleggiare un’auto. Questo renderà la vacanza più piacevole e semplice, e vi permetterà di non rinunciare a gite fuori San Vito.

La meta turistica da non perdere, perfetta per chi ama il mare, la montagna, il relax e l’avventura

Tante sono le cose che si possono fare in questa graziosa cittadina. Ecco qualche esempio:

a) spiaggia: le spiagge sabbiose ed il mare cristallino sono tra i migliori del Mar Mediterraneo e non hanno nulla da invidiare a luoghi più esotici. Sia a San Vito Lo Capo che nelle strette vicinanze sarà possibile trascorrere le giornate nel relax ad abbronzarsi in tranquillità. Per i più avventurosi, si potranno cercare le calette, ovvero spiaggette, immerse nella natura che circonda la località;

b) trekking ed arrampicata: San Vito Lo Capo è conosciuto in tutta Europa come meta d’eccellenza per gli scalatori e gli amanti della natura. A San Vito è possibile noleggiare l’attrezzatura d’arrampicata e delle guide, per partire alla scoperta di maestose falesie;

c) visitare i dintorni: Segesta ed Erice sono due luoghi storici a pochi km da San Vito ed assolutamente da non perdere. Se poi si ha qualche giorno in più, assolutamente da fare è un’escursione in barca alla scoperta dell’affascinante Riserva dello Zingaro. Poi, altro luogo imperdibile è la Grotta Mangiapane a Custonaci, a pochi km da San Vito;

d) cibo: cannoli, cassate, paste di mandorle, pesce fresco, cous cous, panelle e patate vastase sono solo alcune delle prelibatezze che vi attendono a San Vito Lo Capo.

Ecco qual è la meta turistica da non perdere, perfetta per chi ama il mare, la montagna, il relax e l’avventura: San Vito Lo Capo.