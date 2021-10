La bocca è una delle parti più sensuali del nostro viso, ed anche una delle più comunicative.

Non solo perché è da lì che escono la voce, le parole, i suoni ed il canto.

Sono importantissime per la capacità che hanno a volte di parlare al posto nostro esprimendo tristezza, tensione, allegria o felicità.

Possono essere anche un’arma di seduzione.

Nella storia della fotografia e dell’arte sono tante le opere dedicate alle labbra.

Sottili, carnose, una un po’ più pronunciata dell’altra; le labbra sono una di quelle parti del viso che più di altre danno carattere e rendono unici.

A fronte di tante meravigliose qualità, hanno anche un bel difetto, ovvero la sensibilità.

Non solo per le terminazioni nervose presenti, ma per la pelle estremamente delicata e sottile che le caratterizza.

Mai più labbra secche e screpolate con questi scrub fatti in casa più un trucco per volumizzarle

Il freddo inizia a fare sul serio.

Le temperature scendono e, soprattutto in questi giorni, forti venti di tramontana soffiano da Nord a Sud.

Tra le prime parti del corpo a risentire di questi repentini cambiamenti metereologici ci sono proprio le labbra.

Soprattutto in alcune persone infatti tendono a seccarsi più di altre screpolandosi e, nei casi più gravi, presentando veri e propri tagli dolorosi.

Per questo è importantissimo fare di tanto in tanto dei delicati scrub labbra prima di utilizzare un burro cacao o un balsamo per idratarle e proteggerle.

In vendita ci sono tantissimi prodotti a diversi prezzi, alcuni davvero eccessivi.

In casa potremmo avere già tutto quello che ci serve per fare da soli.

Ecco le ricette per non avere mai più labbra secche e screpolate con questi scrub fatti in casa, più un trucco per volumizzarle.

Bastano pochi ingredienti

Basta mescolare un cucchiaino di zucchero di canna ed un cucchiaino di miele, ed applicarlo sulle labbra effettuando un massaggio delicato.

Lasciare in posa per circa 5 minuti e risciacquare.

Un’ottima alternativa è quella di utilizzare, sempre insieme allo zucchero di canna, l’olio di cocco o l’olio di mandorle dolci.

Si raccomanda sempre di effettuare movimenti circolari col dito che distribuisce il prodotto, di lasciare in posa e sciacquare con acqua tiepida.

Per un effetto volumizzante si può aggiungere un pizzico di peperoncino; ne basta davvero pochissimo per ottenere un bel risultato.

Per chi abbia dei tagli è consigliabile non utilizzare né oli né tantomeno peperoncino; in questo caso si può optare sempre per zucchero e yogurt.

L’ideale sarebbe effettuare questi trattamenti una o due volte alla settimana.

Gli ingredienti proposti sono tutti degli ottimi agenti idratanti, lenitivi e nutrienti, per delle labbra dal colorito sano tutte da baciare.

Approfondimento

Addio a borse e occhi gonfi con questi 3 rimedi naturali poco conosciuti