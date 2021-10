Le faccende domestiche ci portano via moltissimo tempo. Destreggiarsi tra la casa, la famiglia e gli impegni di lavoro è sempre difficile.

Fare il bucato, lavare i piatti, stendere i panni e pulire i pavimenti sono attività che facciamo ogni giorno. Per questo motivo, spesso, cerchiamo dei modi per svolgere queste faccende nel modo più semplice e veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Oggi vogliamo concentrarci in particolare sulla pulizia dei pavimenti. In questo articolo spiegheremo che per avere un pavimento sempre pulito ed igienizzato basta questo economico trucchetto incredibilmente efficace.

Potremo usare questo metodo sia per i pavimenti di casa, sia per quelli dei balconi. A questo proposito, abbiamo già spiegato che pochi sanno come pulire velocemente le piastrelle del balcone con questi 3 geniali trucchetti.

In commercio esistono moltissimi e diversi prodotti per pulire ed igienizzare il pavimento. Oggi vogliamo suggerire un modo efficace ed economico che ci permetterà di risparmiare soldi.

Se vogliamo scoprire di cosa si tratta continuiamo a leggere questo articolo.

Per avere un pavimento sempre pulito ed igienizzato basta questo economico trucchetto incredibilmente efficace

Per iniziare procuriamoci un secchio e uno straccio per pulire i pavimenti. Riempiamo questo secchio con acqua calda. Usare l’acqua calda ci permetterà di rimuovere in modo più veloce eventuali macchie di grasso, unto e sporcizia.

Dopodiché, aggiungiamo 100 millilitri di alcol denaturato. Questo prodotto è molto efficace per pulire le piastrelle dei pavimenti. Attenzione però a non aggiungere alcol al detergente fatto in casa se dobbiamo usarlo su superfici come il cotto o il parquet.

In alternativa possiamo sostituirlo con un cucchiaino di detersivo per i piatti. Questo svolgerà la stessa funzione sgrassante dell’alcol.

Infine, aggiungiamo 25 gocce di olio essenziale di melaleuca. Questo prodotto naturale è molto utilizzato per la pulizia della casa e in particolare contro il calcare. Infatti abbiamo spiegato che non avremo mai più calcare e cattivi odori nella lavatrice con questo insospettabile trucchetto della nonna.

Questo olio essenziale deterge le superfici, elimina gli odori ed è un potente antibatterico naturale.

A questo punto possiamo usare questo detergente fatto in casa per pulire e igienizzare i nostri pavimenti.

Consigli

Questo detergente permette di lasciare un pavimento davvero pulito e splendente. La miscela rilascia un gradevole profumo ed elimina gli aloni dai pavimenti.

Consigliamo di non utilizzare lo stesso detergente per pulire tutta la casa ma di sostituirlo con altro. Cambiamolo dunque ogni 2 o 3 stanze della casa perché sarà più efficace se l’acqua è ben calda.