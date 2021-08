La stitichezza è una condizione che genera disagio, malessere e dolore fisico in chi la vive. Porta con sé una sensazione di gonfiore, pesantezza e insoddisfazione. Può essere una situazione momentanea e facilmente risolvibile, o protrarsi nel tempo fino a diventare cronica.

La maggior parte delle volte questa situazione è il campanello d’allarme di una dieta povera di fibre e di idratazione, oltre che di un’insufficiente attività sportiva.

Esistono anche casi più seri in cui la stitichezza, o stipsi, dipende da condizioni patologiche, come ansia e stress o traumi.

Per combatterla è bene iniziare da subito ad integrare nella nostra dieta i nutrienti giusti per ristabilire l’ordine dell’organismo.

L’orto di agosto, ad esempio, offre grandissime opportunità e soluzioni per purificare l’intestino e aiutare a sbloccare questo processo. Scopriamo di seguito le 3 verdure estive che saranno un vero toccasana per la nostra regolarità intestinale.

Mai più intestino pigro con queste 3 straordinarie verdure tipiche di agosto

Partiamo dai cetrioli. Tutti sappiamo quanto i cetrioli siano rinfrescanti e rigeneranti, e ciò dipende dal grande quantitativo d’acqua da cui sono formati. Il cetriolo ne contiene addirittura il 96,7%, il che lo rende l’alimento con la maggior presenza d’acqua in assoluto.

Inoltre il cetriolo è una preziosa fonte di sali minerali e vitamine del gruppo B e C. Contiene anche pochissime calorie, circa 12 kcal per 100 gr di prodotto.

Il cetriolo, oltre ad essere dissetante, può vantare anche proprietà diuretiche e depurative, e infatti aiuta la purificazione dell’intestino. Ricordiamo anche che è possibile dire addio a gonfiore e ritenzione idrica grazie a questi rimedi naturali.

Una curiosità in più che forse non tutti conoscono sui cetrioli è che la loro buccia è un potentissimo repellente naturale per molti tipi di insetti. Infatti è in grado di allontanarli da casa e dal giardino come si può leggere in questo articolo.

Cicoria

Anche la cicoria è molto ricca di acqua, oltre che di fibre alimentari, sali minerali e vitamine. La sua funzione è depurativa e detossinante. Le foglie di questa pianta sono buone sia crude che cotte. Inoltre pochissime persone sanno che dalla cicoria si può ricavare anche una squisita bevanda sostitutiva del caffè.

Bietole

Ecco un’altra verdura depurante e diuretica. Le bietole favoriscono il flusso intestinale, aiutano la digestione e purificano l’organismo. Quindi non avremo mai più intestino pigro con queste 3 straordinarie verdure tipiche di agosto. Questa verdura è molto consigliata nelle diete ipocaloriche perché è ricca di fibre, minerali e vitamine ma è povera di calorie.