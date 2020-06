“Papà, ma a cosa servono quelle bottiglie di plastica davanti al giardino?”. Chi di noi non si è mai posto questo dubbio e, soprattutto, non si è sentito fare la domanda dai propri figli. A tenere lontani i gatti, ecco a cosa servono le bottiglie di plastica davanti agli orti. Infatti, questi simpatici, ma curiosi e intriganti amici a 4 zampe, spesso vanno nell’orto a combinare guai. Ecco che allora, per tenerli lontani da piante e fiori, e, preservare i nostri giardini, possiamo usare questo metodo economico, ma efficace! Ma, attenzione che non è l’unico per fuorviare i gatti e tenerli lontani dal nostro giardino. Ce ne sono infatti alcuni altri di eguale efficacia, anche per chi vive in appartamento e ogni tanto trova la terra del vaso ribaltata e sparsa per la casa. Con buona pace del Silvestro che ci abita.

Perché dunque le bottiglie di plastica

I gatti, così come i volatili, vengono allontanati semplicemente dal riflesso dell’acqua all’interno della bottiglia. Ecco a cosa servono le bottiglie di plastica davanti agli orti, per eliminare anche le visite dei randagi. Che, spesso sono anche quelle più devastanti!

Erbe aromatiche e oli essenziali

I gatti soffrono tremendamente l’odore delle erbe aromatiche e della cipolla. Ma anche gli oli essenziali sono loro particolarmente sgraditi. Ecco quindi che sia in casa, che in terrazza, che in giardino possiamo:

Creare un mix di citronella, cannella e lavanda e utilizzare uno spruzzino che faccia da deterrente nelle zone incriminate

Allo stesso modo, creare un infuso di rosmarino, aglio, cipolla e pepe e spruzzarlo davanti alle piante e ai fiori che vogliamo difendere

Prenderli per la gola

Poniamo caso che a fare guai siano i nostri di gatti, a cui vogliamo bene. Ecco allora che possiamo prenderli per la gola, piantando la famosa erba gatta di cui vanno matti, all’opposto delle zone pericolose. Il nostro amico qui dirotterà le sue attenzioni!

Fondi di caffè e agrumi

I gatti non sono come noi: non amano infatti né il caffè, né gli agrumi. Questi due rimedi sono molto utili e praticamente infallibili, soprattutto in appartamento e sui balconi, dove gli spazi sono angusti. E, l’olfatto del nostro amico è circoscritto. Piazziamo quindi della polvere di caffè usato o delle scorze di agrume nei sottovasi delle piante da difendere. Provare per credere!

Approfondimento

Aceto