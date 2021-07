Molto spesso quando pensiamo all’Italia ci soffermiamo sulle sue meravigliose spiagge e sui suoi antichissimi borghi. Ma noi di Proiezionidiborsa amiamo esplorare ogni angolo del Paese e ogni giorno riusciamo a scoprire qualche luogo magico e lontano dalle rotte turistiche tradizionali. Oggi la nostra ricerca ci ha portati in Trentino Alto Adige e più precisamente nelle valli sopra Merano. E troveremo incredibili laghi colorati natura incontaminata e montagne millenarie in questa meravigliosa valle.

I laghi colorati di Sopranes

I Laghi di Sopranes si trovano all’interno del Parco Naturale Gruppo di Tessa, a nord di Lagundo. Oltre a rappresentare la principale fonte di approvvigionamento idrico di Merano e provincia, questi laghi hanno una particolarità unica al mondo. Tutti e dieci hanno una forma o un colore diverso.

Il Lago Lungo, ad esempio, è il più vasto ed è composto da acque azzurre cristalline. Poi c’è il Lago Verde che ha una colorazione che somiglia a quella degli smeraldi. Il Lago di Latte invece è bianco a causa dell’acqua torbida che affluisce dallo scioglimento dei ghiacciai.

Il momento migliore per visitare i Laghi di Sopranes è da maggio a ottobre. Nella stagione calda la neve lascia liberi i sentieri e permette di godere al meglio dello spettacolo naturale della valle. E magari potremo incontrare anche uno stambecco o una marmotta, tra gli animali più diffusi in questo angolo di paradiso.

Impossibile perdersi l’alba e il tramonto in un rifugio. Nelle giornate più limpide avremo la possibilità di vedere le Dolomiti sulla linea dell’orizzonte.

Incredibili laghi colorati natura incontaminata e montagne millenarie in questa meravigliosa valle: come arrivare

Per arrivare ai Laghi di Sopranes dovremo imboccare la superstrada Bolzano – Merano e prendere l’uscita per Tirolo. Qui potremo sistemarci per la notte e organizzare l’escursione verso i Laghi.

Questo luogo incantato è raggiungibile solo attraverso la funivia. Rechiamoci alla stazione Alta Muta e cerchiamo un posto nel rifugio sulla sommità. È il punto base migliore. Da qui il consiglio è quello di affidarsi a una guida. Il percorso verso i Laghi non è dei più facili e un esperto saprà guidarci nel migliore dei modi senza sforzi eccessivi e pericoli.