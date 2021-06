Uno degli argomenti più ricercati dal popolo del web rimanda all’alimentazione. Quantità e qualità, nutrienti e principi nutrizionali, indicazioni e controindicazioni sono tra gli argomenti più ricercati.

Data la delicatezza dell’argomento e per essere sicuri di non sbagliare, vediamo cosa dicono le fonti ministeriali al riguardo. In particolare, ecco quanta frutta e verdura consumare per stare bene e prevenire malattie.

Frutta e verdura e prevenzione delle malattie

Il nostro riferimento in quest’articolo saranno le “Linee guida per una sana alimentazione” del Crea del 2018, specie alle pagine 45 e 46.

Anzitutto essa conferma la conclusione di molti altri studi epidemiologici fatti nel tempo. Ossia una dieta ricca di frutta e vegetali freschi, oltre che povera di grassi, zuccheri, sale ed alcol, è associata a un ridotto rischio di mortalità totale.

Ma lo stesso vale con riferimento alle più note patologie di una certa importanza come le malattie cardiovascolari e dell’apparato digerente. O dei tumori, specie con riferimento a quelli del cavo orale (laringe, esofago) e del colon-retto.

Insomma, la conclusione di molti studi rimanda a quello che il buon senso e la tradizione vanno affermando da secoli. La dieta mediterranea è un ottimo punto di partenza per curare la buona salute sin dalla tavola.

Quantità

Secondo quanto sostiene la nostra fonte, per il consumo di frutta e verdura non esiste limite superiore.

Tradotto, più se ne mangia e meglio è, sia pure nel rispetto dell’equilibrio nutrizionale della dieta, ossia gli alimenti devono essere rappresentati tutti. Quindi s’intuisce che una dieta monotematica, fortemente sbilanciata e/o fortemente carente di altri nutrienti, non va bene.

Secondo le raccomandazioni internazionali dovremmo mangiare almeno 400 gr come obiettivo minimo di salute pubblica. La quantità sarebbe inoltre utile a prevenire malattie croniche. Ma eventuali “sforamenti” non sono affatto vietati, l’importante è essere armoniosi anche a tavola.

Nel corso degli anni si è affermato lo slogan delle 5 porzioni al giorno, partendo dalla colazione fino alla cena. Frutta e verdura possono quindi rappresentare uno spuntino, o un contorno, o un piatto base, un ingrediente, etc.

Dunque, ecco quanta frutta e verdura consumare per stare bene e prevenire malattie

In letteratura c’è ampio consenso sulla raccomandazione a consumare più frutta e verdura in generale. Non altrettanto può dirsi in merito alla proporzione tra l’una e gli altri.

Ciò è dovuto alla grande variabilità di questo gruppo di alimenti. Quindi alla difficoltà nell’individuare separatamente gli effetti salutistici di un cibo su un altro.

Le guide ministeriali suddividono allora le 5 porzioni raccomandate in tre di frutta e due di verdura. Ma nulla vieta di consumarne di più, sempre fatto salvo il rispetto dell’equilibrio complessivo della dieta.

