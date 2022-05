Con i gerani si viaggia sempre sulle note dell’allegria. Colori vivaci e mucchietti di fiori simpatici rendono queste piante tra le più amate e coltivate di tutti i tempi. Dalla primavera fino all’autunno, arricchiscono balconi e giardini di tantissimi italiani che decidono di prendersene cura e abbellire gli spazi esterni di casa con la loro presenza. Con una schiera di gerani in vaso posizionati in posti strategici, come i davanzali delle finestre possono proteggere la privacy e limitare la visuale a vicini o passanti curiosi. Per coprire delle zone più ampie e schermare gli ambienti esterni in modo naturale, si potrebbe optare per delle piante con delle piante dalla bellezza semplicemente mozzafiato.

I gerani sono piante resistenti che richiedono poche cure. Tuttavia, il sole cocente e le temperature roventi della bella stagione possono mettere a dura prova questi particolari vegetali. Le foglie potrebbero seccare e ingiallire improvvisamente e i fiori appassire velocemente. Per questo motivo, sarebbe più opportuno conoscere qualche astuzia degli esperti per proteggere la pianta e prolungare la fioritura.

Dunque, mai più gerani sofferenti e foglie ingiallite, ecco 3 astuzie per fiori bellissimi che coloreranno balconi e giardini per tutta l’estate

Secondo i vivaisti, quando le foglie del geranio cominciano a diventare giallastre e avvizzite è meglio controllare subito alcuni aspetti, prima di altri.

Il geranio ha bisogno di luce, dunque, potrebbe servire uno spostamento. Meglio optare per una zona soleggiata che garantisce anche zone di ombra.

Inoltre, il geranio non ha bisogno di molta acqua, pur necessitando un’innaffiatura giornaliera. Può succedere, però, di introdurre nel vaso una quantità d’acqua eccessiva. Dunque, le foglie ingiallite possono essere anche il sintomo di radici ammuffite.

Attenzione, poi, al fusto. Quando il suo colore è più scuro del solito, potrebbe significare che stiamo annaffiando troppo la pianta. Dunque, se il fusto di mostra di colore scuro quasi sicuramente stiamo annaffiando troppo l’arbusto, danneggiandolo.

Cocciniglia e insetti pericolosi

La cocciniglia è ghiotta delle foglie del geranio. Quando si accorgiamo di segni e macchie scure sulle foglie sarebbe meglio correre ai ripari. In che modo? Mescolando acqua fredda e sapone neutro. Poi, versare la miscela in un contenitore spray e nebulizzare su tutte le foglie. In questo modo, afidi, cocciniglia bruna e altri insetti pericolosi saranno scoraggiati dal mangiare le foglie. Dunque, in poche mosse potremo non avere mai più gerani sofferenti e foglie ingiallite. Ovviamente, ricordiamo che questi sono solo alcuni dei tanti piccoli accorgimenti per far crescere gerani belli e duraturi.

