Come spostare e trasferire denaro velocemente e anche senza avere un conto corrente bancario o postale

Con un click utilizzando un PC o un computer portatile, ma anche con un semplice tocco, se si utilizza uno smartphone, fare pagamenti e spostare denaro è al giorno d’oggi un gioco da ragazzi. Inoltre, rispetto ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro in contanti, le transazioni finanziarie digitali godono della tracciabilità. Quindi danno sempre la prova del fatto che il pagamento o il trasferimento di fondi è avvenuto regolarmente.

Pur tuttavia, per spostare e per trasferire denaro velocemente non c’è solo il bonifico bancario istantaneo, dal proprio IBAN a quello del conto di accredito, ma ci sono pure altre modalità, sempre al giorno d’oggi, per trasferire soldi. Vediamo allora di offrire al riguardo una panoramica.

Come spostare e trasferire denaro velocemente ed anche senza avere un conto corrente bancario o postale

Nel dettaglio, per spostare denaro al giorno d’oggi si utilizzano sempre di più le app per smartphone. E non a caso ci sono al riguardo tanti servizi di trasferimento di denaro che sono collegabili non solo ad un conto corrente bancario oppure ad una carta conto, ma anche ad una carta di credito. Disponendo chiaramente su smartphone di una connessione ad Internet attiva.

Per esempio, c’è il servizio Satispay, ma anche Paypal e Jiffy. Quest’ultimo servizio, poi, spicca per essere integrato con i primari istituti di credito italiani, proprio per l’invio e per la ricezione di denaro in tempo reale. La stessa cosa è possibile pure con l’app PostePay. In quanto l’applicazione ha un’apposita area che è dedicata proprio al trasferimento di denaro P2P. Scegliendo come possibile destinatario dei fondi, in base al suo numero di cellulare, uno dei contatti che sono presenti nella propria rubrica.

Perché è importante pagare e trasferire soldi con modalità tracciabile anziché con transazioni in contanti

Spostare e trasferire il denaro in modalità tracciabile, tra l’altro, permette di schivare le sanzioni che, altrimenti, ci sarebbero al superamento delle soglie che sono imposte in Italia dalla Legge. Per esempio, attualmente non sono ammessi i pagamenti cash superiori alla soglia dei 1.999,99 euro. Il che significa che da 2.000 euro in poi l’uso della tracciabilità per un pagamento, anche se questo è frazionato, è obbligatoria in Italia ai sensi di Legge. In più, salvo modifiche legislative, a partire dal 2023 questa soglia da rispettare per i pagamenti in contanti si dimezzerà scendendo a 999,99 euro.

