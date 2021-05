La stagione primaverile si sa, ci gioca degli scherzetti. Nonostante qualche nuvola sparsa, vediamo una bella giornata perché c’è il sole. Così stendiamo il bucato fuori, baciato dal sole e mosso dal vento. Ma la primavera è instabile e all’improvviso si mette a piovere. Magari siamo fuori e non abbiamo il tempo di tornare a casa per cercare di recuperare. Non ci resta che lavare nuovamente poiché la pioggia non è pura, ma esattamente l’opposto.

Altro discorso va fatto quando, invece, il bucato è già asciutto ma per un motivo o per un altro rimane steso fuori. E si mette a piovere. Se si bagna intensamente è bene lavare di nuovo. Se siamo a casa e abbiamo il tempo di riprendere i vestiti basterà fare i conti solo con qualche goccia. Ciò nonostante dobbiamo fare qualcosa per trattare gli indumenti macchiati. È strepitoso come questo rimedio che abbiamo in bagno ci salva il bucato dalla pioggia senza risciacquare.

Il borotalco

Ci precipitiamo a recuperare i nostri indumenti asciutti che stanno per essere vittime della pioggia. Fortunatamente solo qualche goccia sparsa. Abbiamo due opzioni. Lasciarle asciugare o usare qualche prodotto come se stessimo nuovamente lavando il capo ma senza risciacquare.

Se optiamo per la prima soluzione dobbiamo tenere in considerazione che il capo potrebbe puzzare perché si tratta di acqua piovana. Ma soprattutto perché la pioggia potrebbe essere acida.

La scelta più giusta sarebbe quella di trattare le gocce di pioggia utilizzando il borotalco. Basta cospargerne un po’ sulla macchia e lasciarlo agire. È strepitoso come questo rimedio che abbiamo in bagno ci salva il bucato dalla pioggia senza risciacquare.

L’aceto bianco

C’è anche un rimedio che abbiamo in cucina che può altrettanto salvarci. Parliamo dell’aceto bianco. Versiamo una piccola quantità sulla macchia strofinando con un panno oppure lo possiamo diluire in acqua da versare sempre direttamente sulla goccia d’acqua. Ne basta poco e gli indumenti saranno profumati e igienizzati.

