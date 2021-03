Coronavirus a parte, il desiderio di un’estate di libertà è nel cuore di tutti. Tra il sole e la salsedine, oppure seduti all’ombra di una pineta, ci si immagina in pieni attimi di relax. Complice anche la primavera che pian pian si fa sentire, cresce un sentimento generale di rinascita, di gioia e di spensieratezza.

Tuttavia, l’emergenza sanitaria non è ancora dietro le spalle ed è per questo motivo che ci si attrezza per una primavera ed un’estate con tante limitazioni e restrizioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Chi ha la fortuna di godere di un piccolo balconcino o di uno spazio all’aperto, in queste settimane di stasi, si sta adoperando per realizzare un’oasi di relax casalinga. Si puliscono i giardini e si coltivano piante e nuovi fiori per decorare con armonia il nostro piccolo o grande angolo “green”.

A rovinare questo bel quadro di buoni propositi, però, ci pensano le zanzare. I fastidiosissimi insetti possono compromettere la tranquillità di una giornata all’aperto. Ed è per questo motivo che, per anni, candele e zampironi sono stati i protagonisti delle cene in terrazzo.

Quest’anno, invece, è partita la corsa ai rimedi naturali più efficaci per risolvere il problema in modo facile ed economico. Come quello che la Redazione vuole proporre questa sera.

Mai più candele e zampironi per allontanare le zanzare, è questo il metodo che sta spopolando

Perché acquistare oggetti alla citronella se possiamo avere direttamente la pianta di citronella in casa nostra?

Cresce sempre di più, infatti, il numero di coloro che decidono di coltivare la citronella in vaso o nel terreno del proprio giardino. Questa pianta, è notoriamente un antizanzare naturale. Ed è proprio da questo arbusto che si estrae il famoso olio che troviamo in tutti i supermercati.

Ovviamente, la concentrazione di antizanzare in una sola piantina è minore rispetto a quella inserita nelle candele e nei prodotti appositi. Tuttavia, è ottima per allontanare gli insetti. Inoltre, è una pianta erbacea perenne e sempreverde che non ha bisogno di particolari cure. La citronella regalerà sempre un profumo fresco e piacevole che ricorda il limone. Infine, le foglie, possono essere utilizzate anche in cucina come ci insegna la tradizione orientale. Mai più candele e zampironi per allontanare le zanzare, è questo il metodo che sta spopolando, dunque.

Approfondimento

L’idea eccezionale per avere piante aromatiche tutto l’anno senza muovere un dito