C’è chi la ama e chi la odia, nonostante questo non passa mai di moda. La frangia ha superato indenne mode e decenni.

Da Brigitte Bardot a Taylor Swift passando per Audrey Hepburn ha attraversato il tempo arrivando ad oggi mantenendo inalterato il suo fascino.

Lunga, corta, asimmetrica o sfilata è un vero e proprio accessorio capace di incorniciare il volto.

Mai più frangia disordinata grazie a questi semplici accorgimenti

Purtroppo la frangia non dona a tutti i volti. Per questo motivo, soprattutto chi ha un volto tondo, dovrà pensarci bene prima di tagliare.

In molti consigliano di provare una frangia posticcia prima di procedere.

Oltre ai pregi la frangia porta con sé anche alcuni problemi di manutenzione. Infatti, necessita di una gestione particolare specialmente quando la si asciuga.

Grazie ai semplici consigli di ProiezionidiBorsa gestire la frangia sarà molto più semplice, non sarà mai più disordinata.

Asciugatura

Il primo, tra i semplici accorgimenti grazie ai quali la frangia non sarà mai più disordinata riguarda l’asciugatura. Dopo la doccia, la frangia andrebbe asciugata per prima, dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano.

La frangia dovrà essere passata per prima perché, essendo più sottile, tenderà ad asciugarsi naturalmente rendendo poi difficile la messa in piega.

Spesso viene consigliato di asciugare i capelli tenendo la testa in giù. Per chi ha una frangia non c’è niente di più sbagliato perché asciugando al contrario le radici si alzeranno e la frangia diventerà ingestibile.

Nel caso in cui, specialmente in estate, si preferisse un look più naturale sarà possibile asciugarla al sole.

Spazzola

La spazzola utilizzata per sistemare la frangia riveste un ruolo fondamentale nella riuscita dell’impresa. Si consiglia di utilizzare una spazzola tonda e di piccole dimensioni per ravvivare la radice. Bisognerà, poi, passare ad una spazzola piatta per sistemarla.

Si sconsiglia di utilizzare le spazzole rotonde grandi e medie perché si rischia di creare troppo volume nella frangia.

Asciugacapelli

Prima di usare asciugacapelli o piastra si consiglia di utilizzare un prodotto termoprotettivo per evitare che si rovinino. Asciugare i capelli tenendo il phon perpendicolare alla testa seguendo il movimento e la direzione della frangia. Il getto deve essere direzionato verso il basso e la temperatura del phon dovrà essere media.

Evitare una temperatura troppo alta con cui si rischierebbe di rovinare i capelli e di bruciare la cute.