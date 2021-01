I cambiamenti spesso spaventano, soprattutto quando sono legati alla vita quotidiana e alla propria persona. Nonostante l’incertezza iniziale sono proprio i cambiamenti ad essere inseguiti da chi ha voglia di svoltare. Mettere un punto alla propria vita e ricominciare.

E quale cambiamento migliore se non quello che parte dai capelli? Si parte da un semplice taglio per arrivare addirittura a nuovi colori. A volte, per cambiare senza stravolgersi eccessivamente, si può optare per capelli leggermente schiariti.

Schiarire i capelli è un’attività che si può svolgere tranquillamente a casa usando prodotti naturali. Nel caso di capelli molto scuri o di decolorazioni chimiche si consiglia di rivolgersi a persone esperte.

Ma ecco alcuni consigli per schiarire i capelli a casa senza rovinarli e senza utilizzare prodotti chimici.

Ovviamente, bisognerà tenere conto che l’efficacia sarà maggiore su persone che partono con una base bionda o castano chiaro.

Partendo da capelli scuri, invece, i risultati saranno meno evidenti.

Tutti dovrebbero provare sui capelli questi incredibili trucchi a costo zero per risultati sorprendenti.

Camomilla

Quando si parla di camomilla si pensa alla sera e ad una bella dormita. Eppure la camomilla è anche un ottimo metodo per schiarire i capelli.

L’infuso di camomilla andrà preparato con tre bustine inserite in acqua bollente. Lasciare in infusione aggiungendo succo di limone e, una volta raffreddato, cospargerlo sui capelli dopo lo shampoo.

La camomilla non schiarirà i capelli portandone via il colore, come succede per i prodotti chimici, ma donerà riflessi biondi.

Da provare almeno una volta alla settimana.

Birra

Oltre alla camomilla anche la birra è ottima per ottenere colpi di sole effetto naturale. Il procedimento è leggermente più lungo rispetto a quello esposto in precedenza.

Bisognerà prendere una lattina di birra e, dopo averla fatta sgasare, versarla in una bacinella dove andranno immersi i capelli per circa cinque minuti.

Una volta passati i cinque minuti dovranno rimanere un’ora in posa prima di procedere al lavaggio.

Curcuma

Anche le spezie possono venire in soccorso quando si tratta di potere schiarente.

Infatti, un cucchiaino di curcuma in acqua bollente costituisce un ottimo modo per schiarire i capelli in modo naturale.

L’impacco andrà applicato sui capelli e lasciato agire per circa mezz’ora prima di procedere al normale lavaggio.

Miele

Il miele è il metodo più classico per ottenere capelli chiari e nutriti allo stesso tempo. Il composto andrà preparato utilizzando quattro cucchiai di miele d’acacia uniti a tre cucchiai di balsamo alla camomilla e a del succo di limone.

Il prodotto che si otterrà sarà simile a una crema e dovrà essere lasciato sui capelli ad agire per circa tre quarti d’ora.

Ecco spiegato, dunque, perchè tutti dovrebbero provare sui capelli questi incredibili trucchi a costo zero per risultati sorprendenti.

