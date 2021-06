D’estate in molti patiscono il caldo e l’umidità che non lascia scampo per almeno tre mesi all’anno. Per l’eccessiva sudorazione e il calore battente, l’estate è un mese in cui bisogna fare molta attenzione a mantenersi idratati e ben nutriti e in cui bisogna controllare i cibi e le bevande che introduciamo nel nostro corpo.

Un problema che molte persone riscontrano in questi mesi è quello dei crampi alle articolazioni che potrebbero essere causati da una cattiva circolazione e da carenze di minerali. Oggi vedremo in che modo potremo non avere mai più dolori e crampi alle gambe per il caldo con questo frutto formidabile.

Cosa fare per evitare i fastidi

Un problema molto comune in particolare tra le donne sono i crampi alle gambe scatenati dal caldo. La sensazione comune è quella di un formicolio leggero che avvolge la gamba a volte diventando un vero e proprio crampo.

La causa spesso è la perdita di sali minerali che avviene per l’aumentata sudorazione.

Dato che questo problema è spesso causato dalla carenza di sali come il potassio e il magnesio, il rimedio migliore per questo disagio è sicuramente quello di assumere integratori a base di sali minerali assieme ad abbondante acqua.

Mai più dolori e crampi alle gambe per il caldo con questo frutto formidabile

Se vogliamo provare un rimedio più economico e naturale possiamo pensare di assumere alcuni cibi ricchi dei sali minerali che causano crampi e formicolii. Tra gli alimenti più ricchi di questi elementi abbiamo banane, avocado, anguria e legumi.

La banana in particolare è ricchissima di potassio e magnesio che aiutano a mantenere l’equilibrio elettrolitico della circolazione. Durante l’estate se insorgono sintomi legati alle carenze di potassio possiamo pensare di assumere una banana in maniera di integrare i sali andati perduti con la sudorazione, anche le nostre gambe ce ne saranno grate.

Naturalmente, se il disturbo persiste o compaiono altri sintomi la cosa migliore da fare è consultare il medico per approfondire le cause.

