Ora che le giornate si sono allungate, per tutti è stato necessario cambiare abitudini. La bella stagione è ormai arrivata e il gelo è solo un ricordo. Tra poco, però, altri problemi subentreranno. L’afa, infatti, è una nemica del benessere quanto il freddo.

Per fortuna esistono dei sistemi di riscaldamento sempre più avveniristici per l’inverno. I condizionatori, al contrario, servono per combattere il caldo torrido. Bisogna, tuttavia, fare attenzione. L’utilizzo di questi dispositivi deve essere sempre consapevole e oculato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco come ridurre i consumi del condizionatore a casa in maniera intelligente e risparmiare un bel po’ sulla bolletta.

Quanto consuma un condizionatore?

Un condizionatore di circa 2000 watt di potenza consuma circa 40 centesimi di euro all’ora. Tale cifra non è elevata, ma bisogna considerare anche altri fattori. Innanzitutto la classe energetica. Ma anche il tempo in cui lo lasciamo acceso. Esagerare è sempre dannoso e può riservarci delle sorprese per niente piacevoli sulla bolletta.

Nelle prossime righe si parlerà proprio di un argomento a volte tralasciato.

Ecco come ridurre i consumi del condizionatore a casa in maniera intelligente e risparmiare un bel po’ sulla bolletta

Esistono dei semplici accorgimenti che tutti possono mettere in pratica.

Innanzitutto prima di acquistare un condizionatore è necessario fare delle valutazioni. I consumi dipendono soprattutto dal modello che scegliamo. Probabilmente si spenderà qualche euro in più. Il tutto, però, sarà ammortizzato in poco tempo. La classe non dovrebbe essere inferiore ad A.

Gli altri consigli vertono sull’uso che si fa del dispositivo. In primis una manutenzione adeguata è imprescindibile. Bisogna cambiare regolarmente il filtro ad esempio.

Il condizionatore stesso, inoltre, andrebbe posizionato in alto. Il raffreddamento, in tal modo, sarà più efficace.

La regola aurea, però, viene dal senso comune. Tenere acceso tale strumento per tutta la giornata è davvero sconsigliato. Oltre a far aumentare la bolletta di molto, crea un ambiente troppo freddo. Ciò può creare danni non indifferenti alla nostra salute.

Si suggerisce, infine, di fare attenzione a porte e finestre. Se sono aperte, tutto il fresco sarà dilapidato e il condizionatore sarà inutile.