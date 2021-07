L’estate purtroppo non è solo sinonimo di cose positive. Certo, in questo periodo abbiamo sole, mare, spiaggia, montagna, e tante belle cose da fare all’aperto. Però, abbiamo anche una spossatezza che può essere pesante.

Lo staff di Proiezionidiborsa dà spesso consigli per fare fronte a questi problemi stagionali. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo indicato alcuni utili trucchi per sentirsi meno stanchi in questo periodo.

Oggi andiamo a vedere un disturbo di cui alcuni possono soffrire e che a volte è peggiorato dalla stanchezza estiva. Stiamo parlando dei fastidiosi dolori articolari, che non devono essere sottovalutati. Non avremo mai più dolori articolari grazie a questi semplici esercizi da fare in casa.

Per le braccia

Iniziamo con un movimento davvero semplicissimo che tutti prima o poi compiono, ovvero quello di strizzare un asciugamano. Per i nostri fini non importa che sia anche bagnato, l’importante è compiere il movimento. In questo modo possiamo muovere polsi e gomiti, in un ottimo esercizio contro tendiniti, artrosi e tunnel carpale.

Un secondo esercizio molto utile è quello di stirarsi incrociando le dita delle due mani, rivolgendo i palmi delle mani verso l’esterno.

Per le gambe

Per questi esercizi dobbiamo stenderci su un materassino o sul letto. Iniziamo alzando una gamba, avvicinando il ginocchio al petto. Torniamo, poi, alla posizione iniziale e ripetiamo con l’altra gamba. Effettuiamo un movimento a bicicletta, per almeno 5 volte. Infine, prendiamo un cuscino abbastanza spesso e mettiamolo sotto il ginocchio. Ora spingiamo le gambe nella direzione del cuscino, il più forte possibile.

Non avremo mai più dolori articolari grazie a questi semplici esercizi da fare in casa. Essi servono per muovere in vario modo gambe e braccia, e tenerle così sempre attive. Non sono tuttavia troppo stancanti, quindi possono essere compiuti quasi da tutti.

Ricordiamo che in ogni caso quando sentiamo dolore è sempre meglio andare anche dal medico, che eventualmente ci prescriverà una cura precisa.