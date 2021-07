Se si pensa all’estate le prime cose vengono in mente sono il sole, il mare e il gelato. E non potrebbe essere altrimenti visto che l’Italia è il Paese del sole, del mare e soprattutto del gelato!

Infatti non tutti sanno che sebbene il gelato sia stato inventato in Francia, il suo inventore fu in realtà un italiano: Francesco Procopio. Ecco spiegato perché gli italiani sono considerati i maestri indiscussi del gelato.

In una varietà pressoché infinita di gusti, uno dei più amati è senza dubbio la stracciatella. Il suo gusto delicato e la sua cremosità lo rendono uno dei gelati più conosciuti ed apprezzati.

Questo gelato è praticamente immancabile in ogni gelateria ma è anche estremamente semplice da preparare in casa.

Con questa ricetta bastano pochi minuti per preparare questo buonissimo gelato alla stracciatella fatto in casa senza macchina del gelato.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari:

a) 400 ml panna fresca liquida;

b) 180 ml latte condensato;

c) una fiala di aroma alla vaniglia;

d) 100 grammi di cioccolato fondente.

La ricetta per un gelato alla stracciatella buono e genuino

Per prima cosa bisogna tritare o grattugiare il cioccolato. Si consiglia di tritarne metà in modo grossolano e la restante parte più finemente. In alternativa è possibile utilizzare delle gocce di cioccolato.

Successivamente si può procedere a montare la panna. Questa dovrà essere montata fino a raggiungere una consistenza molto cremosa. Un consiglio utile in questo caso è quello di far raffreddare la panna in frigo per qualche ora prima di montarla.

Una volta montata la panna è possibile aggiungere il latte condensato e l’aroma alla vaniglia. Gli ingredienti vanno mischiati affinché il composto risulti omogeneo e cremoso. Dopodiché non resterà che aggiungere il cioccolato tritato e mischiare bene il tutto.

A questo punto il gelato è pronto per essere messo in freezer.

Come promesso, bastano pochi minuti per preparare questo buonissimo gelato alla stracciatella fatto in casa!

