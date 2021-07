La Grecia oltre a magnifici paesaggi è considerato il nuovo paradiso fiscale grazie al costo della vita basso e alla tassazione agevolata. Ed ecco perché i pensionati italiani scappano in Grecia per godersi la pensione. La Grecia ha approvato degli incentivi per favorire le persone anziane, vediamo di cosa si tratta.

Perchè i pensionati italiani scappano in Grecia per godersi la pensione?

Come il Portogallo anche la Grecia offre vantaggi ai pensionati che si trasferiscono da altri Paesi, per godersi la pensione.

In effetti, la Grecia sulla scia del Portogallo cerca di attrarre migliaia di pensionati dai Paesi dell’Europa. Il Portogallo ha iniziato con incentivi prima con tasse zero e poi adesso al 10%. La riduzione delle tasse è prevista per dieci anni per i titolari di pensione che si trasferiscono in Portogallo.

La Grecia, invece, ha previsto una tassazione del 7% per dieci anni, in questo modo ha attirato l’attenzione di migliaia di pensionati da tutta Europa.

I pensionati che si trasferiscono sono gli over 60 che cercano condizioni fiscali vantaggiose. Prima l’attenzione era rivolta al Portogallo adesso la meta preferita è la Grecia. Inoltre, al pensionato è richiesto lo status di “residente non abituale” e la registrazione all’Aire.

Spostarsi in Grecia per gli italiani pensionati è un vantaggio rispetto al Portogallo, per la vicinanza e per le condizioni climatiche.

Sconti fiscali rispetto all’Italia

Vivere in Grecia da pensionati significa risparmiare molti soldi. Facendo due conti veloci, in Italia l’imposta minima IRPEF è del 23% mentre in Grecia è del 7%, circa il 16% in meno. Da considerare, inoltre, che ci sono incentivi anche sulle addizionali regionali e comunali.

Poi, il costo della vita mediamente è più basso rispetto all’Italia.

Lo svantaggio è la lingua che non è facile imparare. Però non tutti i pensionati possono godere degli incentivi fiscali in Grecia. Infatti, sono soggetti a limitazioni i lavoratori del settore pubblico.

I pensionati proveniente dal settore pubblico non possono fruire degli incentivi. Questo perché non è possibile chiedere all’INPS la pensione lorda senza trattenute. Infatti, chi decide di trasferirsi deve sapere che l’istituto di previdenza continuerà a tassare la pensione all’origine.

Per ovviare a questo limite i pensionati del settore pubblico possono chiedere la cittadinanza dello Stato e diventare residenti.

