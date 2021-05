Mai più disagio per la sudorazione eccessiva con questi 3 trucchi al naturale che eviteranno di farci fare brutte figure

La calda stagione a volte fa fare proprio delle figuracce. La cosiddetta ascella pezzata è il problema di molti. Sì, perché dovendo continuare a lavorare anche durante i giorni più caldi, molte persone si trovano ad avere una sudorazione maggiore.

Ci sono molte soluzioni, deodoranti spray e altri classici prodotti cosmetici, però abusarne non fa bene alla pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come fare perciò?

Da adesso mai più disagio per la sudorazione eccessiva con questi 3 trucchi al naturale che eviteranno d farci fare brutte figure.

Rametti di timo e rosmarino

Questo rimedio è basilare, ma molto efficace, soprattutto per evitare i cattivi odori. Basta passarsi sotto le ascelle dei rametti di timo e rosmarino, dopo averle lavate e asciugate. Il sudore prodotto successivamente non avrà più un cattivo odore. Può sembrare un po’ rudimentale come soluzione, eppure è molto efficace.

Bicarbonato e limone

Un altro rimedio tutto al naturale è creare un composto di bicarbonato di sodio e succo di limone. Dopo essersi lavati, bisogna applicare questo deodorante fai da te sulle ascelle. Questo contribuirà a rallentare la sudorazione e prevenire i cattivi odori. Un rimedio davvero utile e a basso costo.

Infuso di salvia

Questo rimedio è particolarmente usato dalle donne con sintomi premestruali e in menopausa, perché aiuta con gli sbalzi ormonali che causano un’eccessiva sudorazione. Detto ciò, è molto utile anche per chiunque abbia problemi correlati soltanto al sudore. Va preparato un infuso con abbondanti foglie, facendole bollire per venti minuti in acqua. Una volta filtrato, va bevuto prima di andare a dormire. Il giorno dopo la sudorazione sarà molto minore.

Con l’arrivo delle alte temperature, questi consigli potranno rivelarsi davvero utili per tutti coloro che soffrono di sudorazione eccessiva e rischiano di trovarsi in situazioni imbarazzanti.

Perciò mai più disagio per la sudorazione eccessiva con questi 3 trucchi al naturale che eviteranno d farci fare brutte figure.