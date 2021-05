Come avere la pelle delle gambe perfetta in modo da poter sfoggiare minigonne da urlo per l’estate? Anzitutto, per poter scoprire le proprie gambe occorre depilarle nella maniera dovuta.

Quindi, è importante prepararle alla depilazione, ammorbidendo l’area dove sono localizzati i peli. Per far ciò, dovremo utilizzare acqua calda e passare delicatamente sulla pelle un guanto di cellulosa.

In tal modo, elimineremo le cellule morte ed eventuali peli incarniti. A quel punto, potremmo procedere alla depilazione che può avvenire con ceretta, silk epil o crema depilatoria.

Terminata la depilazione, dovremo idratare la pelle delle gambe con una crema emolliente anti irritante.

Altri rimedi per avere la pelle delle gambe perfetta

Oltre ai prodotti che si possono utilizzare sulle gambe, dobbiamo seguire anche uno specifico regime alimentare. Sicché, per avere in breve tempo una pelle estremamente morbida e liscia, occorre bere molta acqua.

La quantità ottimale è pari a due litri al giorno. Per assumere liquidi alternativi all’acqua, inoltre, si può ricorrere a centrifugate di frutta. Inoltre, potremo consumare thè freddi e tisane.

Sempre per avere una pelle morbida, è poi importante limitare il consumo di sale. In più, si dovrebbe evitare di esporsi troppo al sole e rimanere per troppo tempo in acqua. Ciò per evitare che venga intaccata la compattezza del film idrolipidico.

Ecco come avere una pelle morbida e idratata

Per avere la pelle delle gambe perfetta in modo da poter sfoggiare minigonne da urlo per l’estate, occorre seguire una dieta sana. In proposito, vi sono cibi che favoriscono l’idratazione e la morbidezza della pelle.

Si tratta di frutti come l’ananas, i frutti di bosco, i mirtilli, i lamponi e il ribes. Essi contengono sostanze che rafforzano i vasi sanguigni e favoriscono la circolazione.

Inoltre, l’ananas, presenta proprietà diuretiche ed antinfiammatorie. Sicché, il consumo di questo frutto, consente di sgonfiare le gambe e di eliminare i liquidi in eccesso.

Approfondimento

