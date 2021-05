Chi non ha mai preso una bella scottatura a inizio estate?

Ogni anno ci si ricasca e la sera si cercano mille maniere per non soffrire.

Fra i moltissimi rimedi ce ne sono due che sono davvero molto efficaci. Anzi, si può dire che sono senz’altro i più efficaci. Il bello è che sono completamente naturali.

E quindi, ecco i 2 rimedi più efficaci e 100% naturali contro le scottature da sole.

1 – Olio di iperico

Questo prodotto veniva tradizionalmente preparato, nella civiltà contadina, raccogliendo i fiori di iperico nel giorno di San Giovanni, il 24 giugno.

Facendo macerare questi fiori in olio di oliva per tre mesi, si ottiene questo prodotto incredibile.

Esatto, perché quest’olio ha moltissimi utilizzi.

Oggi lo si può facilmente trovare in qualunque erboristeria.

L’olio di iperico è principalmente usato proprio per le scottature. Solitamente si usa per le bruciature in cucina, inutile dire che il suo effetto sulle scottature da sole è altissimo.

Cospargendosi il copro con questo olio, già il giorno successivo si potranno notare i miglioramenti. Va usato minimo per tre sere consecutive, prima di coricarsi.

L’unico problema è che sporca un po’ i lenzuoli, ma ne vale la pena, perché funziona davvero e subito.

2 – Aloe vera

Un altro efficacissimo rimedio contro le scottature dopo una giornata in spiaggia è avere una piantina di aloe vera. Basterà tagliare una delle foglie più grosse di questa pianta grassa, fare un’incisione sul filamento ed aprirla. All’interno c’è un gel trasparente che è un vero e proprio toccasana contro questo tipo di bruciature. Basterà spalmarselo su tutte le parti della pelle interessate dalla scottatura e poi coricarsi. Ripetere questa azione per minimo tre sere consecutive. Il risultato lascerà davvero stupiti. Sin da subito si starà meglio, poiché questo gel dà immediatamente un incredibile senso di freschezza.

Dunque, olio di iperico e aloe vera questi sono i 2 rimedi più efficaci e 100% naturali contro le scottature da sole.