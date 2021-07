Avere un casa pulita e profumata è uno dei più grandi piaceri casalinghi. Ovviamente, un’igiene accurata è il primo e più importante metodo per avere una casa profumata, ma anche i deodoranti per ambienti possono fare la propria parte. C’è un unico problema: questi deodoranti sono non soltanto inquinanti, ma possono anche risultare fastidiosi e troppo invasivi. Se siamo alla ricerca di qualcosa di più delicato, eco-friendly e a costo quasi zero, possiamo facilmente produrre un deodorante per ambienti 100% naturale a casa e in poche mosse. Vediamo come procedere.

Mai più deodoranti chimici, ecco come profumare la casa naturalmente in una mossa

Mettiamo via la bomboletta di deodorante dall’odore chimico e pungente. Possiamo fare di meglio. Per produrre un deodorante per ambienti fai da te e di ottima qualità, servono soltanto tre ingredienti. Si tratta di acqua, bicarbonato e olio essenziale. Mai più deodoranti chimici, ecco come profumare la casa naturalmente in una mossa. Possiamo produrre il nostro deodorante liquido per ambienti in pochi secondi. Vediamo come procedere.

Muniamoci di contenitore con spruzzino e pochi altri ingredienti

Dotiamoci di contenitore con spruzzino, vuoto e lavato accuratamente. All’interno versiamo due cucchiai di bicarbonato, acqua calda e poche gocce del nostro olio essenziale preferito. Per la casa sono particolarmente adatti l’olio essenziale di limone, lavanda o menta. Chiudiamo il contenitore e scuotiamolo energicamente, fino a quando il bicarbonato non si sarà sciolto.

Ora potremo usare il nostro deodorante fatto in casa allo stesso modo in cui utilizzeremmo un deodorante per ambienti acquistato al supermercato. Ma non solo. Il bicarbonato è ottimo anche come sgrassatore. Il nostro deodorante potrà così fungere anche da detersivo per il bagno, per la cucina e persino per il pavimento. Un prodotto versatile, naturale, che non fa male all’ambiente. È un prezioso alleato soprattutto se abbiamo bambini e animali domestici in casa.

Se vogliamo qualcosa di specifico per il bagno, proviamo anche un’altra tecnica. Mai più cattivi odori in bagno utilizzando il riso come deodorante.