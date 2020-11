Il bagno è tra gli ambienti della casa più difficili da mantenere puliti. Tra i residui dei prodotti per la cura personale, le incrostazioni nel WC, e i capelli nello scarico della doccia (ecco come rimuoverli facilmente), la pulizia del bagno è sicuramente tra le più faticose.

Proprio per questo, una volta che abbiamo completato la pulizia del bagno, vorremmo trovare un modo affinché i nostri sforzi durino a lungo, e l’ambiente rimanga profumato, o per lo meno privo di cattivi odori.

Per un bagno sempre profumato, non occorre comprare prodotti specifici, che spesso fanno male all’ambiente e alle nostre vie respiratorie. Esiste una soluzione molto più semplice, che fa uso di un ingrediente presente in tutte le nostre cucine: il riso.

Mai più cattivi odori in bagno utilizzando il riso come deodorante.

Il riso assorbe i cattivi odori

Il riso, oltre ad essere uno degli alimenti più diffusi al mondo, ha anche mille usi al di fuori della cucina. Una delle proprietà più interessanti del riso, è quella di assorbire i cattivi odori.

Il riso crudo è infatti formidabile nell’assorbire non soltanto l’umidità degli ambienti, ma anche gli odori più o meno spiacevoli che possono infestare un armadio, una scarpiera o la nostra macchina. Ma uno degli usi più geniali del riso è come deodorante per il bagno.

Vediamo come non avere mai più cattivi odori in bagno utilizzando il riso come deodorante.

Basta un barattolo con del riso

Creare un deodorante per ambienti a base di riso è facilissimo: procuriamoci un barattolo di vetro, un paio di bicchieri di riso e, se vogliamo, qualche goccia di olio essenziale.

Riempiamo un barattolo di vetro con un paio di cucchiai di riso crudo. Qualsiasi tipo di riso andrà bene. Poi aggiungiamo qualche goccia del nostro olio essenziale preferito. Sono ottimi lavanda, menta o limone. Posizioniamo il barattolo in bagno, in un luogo aperto.

Per evitare che accumuli polvere, possiamo anche coprire il barattolo con un panno traspirante.